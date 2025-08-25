En tiempos donde la alimentación sana gana terreno, cada vez más personas buscan alternativas sabrosas y nutritivas que no sacrifiquen el placer de comer.

Una de las opciones más prácticas que se ha popularizado en las cocinas es la receta de pancakes de avena y banano, una versión ligera que no necesita harina ni azúcar añadida.

Por eso, hoy te traemos el paso a paso para que lo disfrutes en familia del portal «Hoy comemos sano»:

Ingredientes

1 plátano maduro

2 huevos

120 g harina de avena

120 ml leche (avena u otra)

1 cucharada de levadura en polvo (1/2 sobre, 7g)

Elaboración

Pela el plátano, ponlo en un bol y aplástalo con un tenedor hasta hacerlo puré. Añade los huevos y la leche al bol y mezcla bien con el puré de plátano. En un bol aparte mezcla la harina con la levadura hasta que quede bien integrado. Añádelo ahora a la mezcla de líquidos e integra todo bien. Puedes hacerlo a mano, o usar la batidora para que te quede todo homogéneo. Calienta una sartén antiadherente en el fuego. No pongas nada de aceite, es fundamental tener una buena sartén para poder hacerlas. Cuando la sartén esté caliente, vete poniendo un poco de masa y deja que se haga sin tocarla hasta que le salgan agujeritos por la parte de arriba. Entonces dale la vuelta y cocina unos segundos por el otro lado. El fuego debe estar a temperatura media, ni muy fuerte ni muy suave. Repite hasta terminar con toda la masa. Sirve tus tortitas con lo que más te guste: con fruta, chocolate, miel, frutos secos, mermelada… ¡Y a disfrutarlas!

