Pancartas de jóvenes protestan frente a JCE: “Policía mira aquí, ven únete a mí”; “Quien no se mueve, no siente las cadenas”

El ruido de las cornetas, los movimientos continuos de un lado hacia el otro, la diversidad de colores en sus vestimentas, estilos de pelo, así como los mensajes en carteles, se dejan sentir a distancia de la Plaza de la Bandera en el Distrito Nacional, donde cientos de jóvenes protestan esta tarde en reclamo de la renuncia del pleno y los suplentes de la Junta Central Electoral (JCE).

“Mamá, estoy protestando, sino regreso pregúntale al Gobierno”, Policía mira aquí, ven únete a mí”, “Dile no al Force JCE”, “No quiero cotorra con lo mío, Quien no se mueve, no siente las cadenas”, reseñan los mensajes escritos en cartulinas de colores destacados, así como en otros tipos de cartón.

De manera simultánea y espontánea fueron entonadas las letras del Himno Nacional, que en forma de reverencia indujo a los jóvenes a colocarse de pie, para luego concluir a grito de viva la Patria, acompañado de los silbidos continuos de cornetas.

“Queremos un cambio, queremos que las cosas sean diferentes. No somos de ningún partido político, solo un grupo de amigos. Simplemente nos dijeron a las tres de la tarde que estemos aquí, y aquí estamos. Las redes sociales mueven todos”, señalaron algunos de los jóvenes consultados.

“Queremos decirle a la Policía Nacional a los cuerpos castrenses que estamos aquí en paz”, señalaron tras indicar que comprenden su trabajo, pero que están manifestándose porque desean que las cosas sean diferentes.

Vigilancia. Un cerco de agentes de la Policía Nacional divididos estratégicamente entre las barandas que bordean la Plaza de la Bandera, donde se concentran los jóvenes, y otro en la acera contigua a la JCE, refuerzan de vigilancia en la zona, sin que hasta el momento expresen o muestren actitud de irrespeto.

Mientras que las banderas que fueron colocadas por los manifestantes a media asta, luego de que militares retiraran las originales para evitar esta acción, fueron dejadas en el lugar sin que se registre alguna resistencia de parte de las autoridades.