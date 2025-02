Pancho Álvarez: No corresponde decir «golpe blando» cuando el gobierno del PLD estaba arropado por la corrupción

El abogado y miembro de Participación Ciudadana, Francisco “Pancho” Álvarez, reaccionó este jueves a las declaraciones del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, quien afirmó que la salida del poder de esa organización en 2020 fue el resultado de un “golpe blando” y una campaña despiadada producto de un discurso de odio.

No obstante, según Álvarez, el PLD debería realizar una autoevaluación sobre todo lo ocurrido durante sus gobiernos, ya que, en su opinión, no les corresponde alegar haber sido víctimas de dicha práctica cuando su gestión estuvo marcada por la corrupción.

«Yo creo que Johnny (Pujols) y el PLD deberían revisar todo lo que ocurrió durante su gobierno… Los partidos tienen que hacer también su autocrítica, y no creo que corresponda decir un golpe blando cuando realmente el gobierno encabezado por el PLD estaba siendo arropado por la corrupción«, afirmó el jurista, al tiempo de destacar: «Eso es algo que está ahí en los expedientes, nada más hay que sentarse a leer las declaraciones que dieron funcionarios del PLD sobre cómo se manejaban. Por ejemplo, el tema del último caso que surgió, el Calamar, con las expropiaciones: gente a la que el Estado dominicano le expropió inmuebles hace 40 años, y por generaciones esas personas no lograban que el Estado les pagara lo que les correspondía. Y, de buenas a primeras, alguien les tocó la puerta y les dijo: «Mira, el Estado te debe X cantidad porque le expropió a tu abuelo o bisabuelo un inmueble. Pues mira, te vamos a recuperar ese inmueble si tú me das un 60 y hasta un 80 por ciento».

“Pancho” Álvarez también negó que, desde Participación Ciudadana, existiera una orientación en contra de la organización política que lidera el expresidente Danilo Medina, patrocinada con los fondos económicos recibidos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), como sugieren algunos de sus integrantes.

«Para nada en absoluto. Marcha Verde, por ejemplo, que decían: ‘No, porque Marcha Verde…’ Participación Ciudadana no invirtió los recursos de la USAID en Marcha Verde en ningún momento... Usted puede entrar a la página de Participación Ciudadana, pciudadana.org, a la pestañita que dice ‘Documentos’, y allí donde hay otra pestañita que se llama ‘Nómina y Finanzas’, va a encontrar la auditoría de cierre de ese proyecto, de cómo se invirtieron esos fondos, pero, sobre todo, va a encontrar la nómina de Participación Ciudadana, de los empleados, que son 12 personas que reciben un salario. Pero los voluntarios, como yo, no recibimos ni hemos recibido un solo centavo», sostuvo.

Pancho Álvarez, Indhira Suero y German Marte

Asimismo, precisó que los recursos recibidos de la USAID fueron obtenidos mediante concurso y que su procedencia nunca ha sido un secreto. Además, aclaró que el gobierno de los Estados Unidos no impone a Participación Ciudadana en qué debe invertir los fondos, sino que la organización no partidista diseña sus propios proyectos y decide cómo utilizar el dinero.

«Nosotros presentamos nuestros proyectos, ellos no nos imponen lo que ellos quieren, sino que nosotros diseñamos nuestro proyecto de cómo vamos a manejar un tema con la justicia o con la lucha contra la corrupción y ellos lo aprueban o no lo aprueban. Si nos lo aprueban, nosotros somos quienes ejecutamos ese proyecto. Claro, ¿Qué nos exigen ellos? Transparencia en el uso de los recursos que nos donan. Y por eso, ese contrato de 10.8 millones de dólares fue firmado en 2015 y iba a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Y no solo fue a PC, sino que fue un proyecto que coejecutamos PC, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y el Centro de las Casas Comunitarias de Justicia», explicó ele letrado.

«La sombrilla de la dignidad»

De igual forma, Francisco “Pancho” Álvarez expresó su solidaridad con Edith Febles, Altagracia Salazar, Marino Zapete, Huchi Lora y Juan Bolívar Díaz, quienes han sido señalados en publicaciones en redes sociales como supuestos beneficiarios de miles de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

«No puedo dejar de mencionar que eso que anda por ahí rodando de Huchi Lora, Edith Febles, entre otros. Nunca hemos visto que haya cruzado un solo centavo a ninguno de esos periodistas, ni de USAID ni de Participación Ciudadana. O sea, que eso fue una mentira única y exclusivamente para tratar de pescar en río revuelto, haciéndoles daño, aseguró.

«Nos estamos cubriendo con la sombrilla de la dignidad de Edith Febles, Altagracia Salazar, Marino Zapete, Huchi Lora y de Juan Bolívar Díaz», enfatizó.

Las declaraciones del miembro de Participación Ciudadana fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa de televisión El Día, que se transmite por Telesistema 11.

