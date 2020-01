Panorama Mundial.Envía primer cargamento de plátano a China

México, EFE. El primer cargamento de plátano mexicano con destino a China partió del puerto de Manzanillo con 39 toneladas, un estreno que el Gobierno mexicano espera poder repetir con otros productos ahora que se ha abierto más la puerta del gigante asiático. “Firmamos el protocolo para la exportación de moras en diciembre”, expresó el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. También exportarán sorgo.

Chile

Tasa de desempleo asciende a 88 por ciento

Santiago de Chile, EFE .- La tasa de desempleo en Santiago de Chile ascendió a 8,8 %, la mayor cifra registrada en 3 años, según un estudio realizado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile (CMD), institución que apunta a las protestas como causa del aumento del desempleo. Las cifras arrojadas en el informe sitúan la tasa de desempleo de 2019 por encima de la cifra promedio de los últimos 10 años.

francia

No hay proyecto comercial entre UE y EE.UU

París, EFE .- El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, subrayó ayer que no hay ningún proyecto de acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, y que Francia ha fijado como criterio no aceptar la firma con un país que no se haya comprometido con los Acuerdos de París sobre el cambio climático. Le Maire, que respondía a las advertencias en Davos de Donald Trump, que amenazó con sanciones arancelarias a la UE si no hay un acuerdo comercial rápidamente, señaló que “por ahora no hay un proyecto concreto encima de la mesa”. Además, recordó que el presidente francés, Emmanuel Macron, “ha fijado un marco” que excluye todo compromiso con un país que no se integre en los Acuerdos de París. Una alusión directa a la salida de Estados Unidos.

Suiza

Regular inteligencia artificial “es crucial”: Nadella

Davos, Suiza, EFE). El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella,dijo ayer en el Foro de Davos que la regulación del uso y las aplicaciones de la inteligencia artificial “es crucial”, sumándose así a lo expuesto por su homólogo de Google, Sundar Picha, en este mismo marco. Nadella ha advertido del riesgo de dejar sin control el enorme poder que la inteligencia artificial otorga a las máquinas y a los hombres que las controlan.