Papa denuncia uso hambre como “un arma de guerra”

ROMA.- AP

El papa León XIV denunció ayer el uso del hambre como arma de guerra e instó a los mandatarios de todo el mundo a actuar con responsabilidad y centrado en las multitudes que padecen hambre, guerras y miseria en todo el mundo.

Durante su discurso en el acto global por el Día Mundial de la Alimentación en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)), León XIV exhortó a la comunidad internacional a no mirar hacia el otro lado, en un momento en que los presupuestos de ayuda exterior disminuyen.

El papa mencionó directamente los conflictos en Ucrania y Gaza, además de Haití, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Yemen y Sudán del Sur. Citó datos de la ONU que muestran que alrededor de 673 millones de personas suficientes no comen lo cada día.

“No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan sólo a aquellos que están ocultos a nuestra vista”, afirmó. “Los rostros hambrientos de tantos que aún sufren nos desafían y nos invitan a reexaminar nuestros estilos de vida, nuestras prioridades y nuestra forma de vivir en el mundo actual”.

“Debemos hacer nuestro sufrimiento”, concluyó en inglés, después de pronunciar la mayor parte de su discurso en español ante líderes mundiales, ministros y embajadores reunidos en la sede de la FAO en Roma para un evento que conmemoró el 80mo aniversario de la agencia de la ONU.

León XIV condenó el uso del hambre como arma de guerra, pero no mencionó ningún conflicto o región específica.

Los grupos humanitarios han denunciado durante mucho tiempo esta práctica, en la que se restringe o desvía la comida o la ayuda durante un conflicto, dejando a civiles inocentes sin alimentos.