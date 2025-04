La muerte del Papa Francisco en la madrugada de este 21 de abril marcó el fin de un pontificado caracterizado por su enfoque progresista y sus esfuerzos por acercar la Iglesia Católica a la modernidad.

En esta ocasión no habrá un cardenal dominicano, como ocurrió en el último medio siglo, en el cónclave de la capilla sixtina vaticana que escogerá al sucesor de Francisco, proceso que suele captar la atención del mundo.

¿Qué es el cónclave?

Tras la muerte del Papa Francisco, la Iglesia convoca al “cónclave”. El cónclave para la elección de un Papa proviene del latín “cum clave” es decir “con llave”, en referencia a la sala antiguamente cerrada donde se reunían los cardenales y es una institución que se remonta al siglo XIII.

Los detalles del cónclave

La elección de un papa comienza con la llegada de los cardenales a la capilla Sixtina a la que ingresan recitando el cántico “veni creator”. Una vez llegados todos, el cardenal camarlengo irá hasta las puertas de la Sixtina y mientras las cierra pronunciará estas palabras: “Extra omnes” es una frase en latín que significa “todos fuera” o “que no quede nadie”. Se utiliza en el ritual del cónclave para marcar el inicio de la clausura de los cardenales en la Capilla Sixtina. Luego cada cardenal hará el juramento con las manos sobre los Evangelios diciendo: “Et ego …cardinalis… spondeo, voveo ac iuro silentium” (yo, … cardenal … prometo, me obligo y juro silencio) añade: «Sic me Deus adiuvet et haec Sancta dei Evangelia quae manu mea tango» (Que Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano).

Luego todos dicen el juramento en común, pronunciado en latín “Nosotros los cardenales electores presentes en esta elección del Sumo Pontífice prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la constitución apostólica del sumo pontífice Juan Pablo II “Universi Dominici Gregis”. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que cualquiera de nosotros que, por divina disposición, sea elegido Romano Pontífice, se comprometerá a desarrollar fielmente el Munus Petrinum de Pastor de la Iglesia Universal y no cesará de afirmar y defender hasta la extenuación los derechos espirituales y temporales, además de la libertad de la Santa Sede. Sobre todo, prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, ya sea clérigo como laico, el secreto de todo aquello que en cualquier modo concierne a la elección del Romano Pontífice y todo lo que ocurre en el lugar de la elección y se refiera directa o indirectamente al escrutinio. No violar en manera alguna este secreto tanto durante como tras la elección del nuevo pontífice, a no ser que el mismo pontífice confiera explícita autorización; jamás apoyar interferencias, oposición u otra forma de intervención con la autoridad secular u otro grupo de personas que quisiera interferir en la elección del Romano Pontífice”. Y comienza la elección.

Cada cardenal tiene una papeleta donde escribe el nombre que desea, lo dobla en vertical y lo alza para que todos lo vean. Uno por uno, se dirigen hacia al altar y dice en voz alta: “Testor Christuum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quiam secundum Deum iudico eligi debere” («Pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará, que doy mi voto al que, según Dios, considero que tiene que ser elegido»). La papeleta se deja en una patena y una a una se van depositando en una urna. Al comenzar el escrutinio, las papeletas se van introduciendo en otro cáliz. El recuento se realiza recitando a viva voz el nombre de los elegidos y cada voto se anota en un registro. Los formularios son revisados por tres cardenales antes de ser quemados en una estufa. Si sale humo negro, no hay papa, si es blanco, hay nuevo pontífice. Se requieren dos tercios de los votos de los cardenales electores. El elegido, una vez dado su consentimiento, es el nuevo Papa de la Iglesia Católica.

Postura de la Iglesia Católica

La Conferencia del Episcopado Dominicano se unió en oración con el pueblo de Dios por el descanso eterno del papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril a las 7:35 de la mañana (hora de Roma), según informó oficialmente la Santa Sede a través del Cardenal Kevin Joseph Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

La Iglesia Católica en la República Dominicana tuvo la oportunidad de compartir de cerca con el Santo Padre durante la visita Ad Limina Apostolorum de los obispos dominicanos, realizada el 28 de mayo de 2015. En aquella ocasión, el Papa ofreció palabras de aliento y guía pastoral para la misión evangelizadora del país.

Los obispos que nombró el papa Francisco

Obispo Héctor Rafael Rodríguez

Durante su pontificado, Francisco dejó una profunda huella en la Iglesia dominicana, nombrando a varios obispos del país, entre ellos: Mons. Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, M.S.C., Mons. Jesús Castro Marte, Mons. Andrés Napoleón Romero Cárdenas, Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, Mons. Faustino Burgos Brisman, C.M., Mons. Santiago Rodríguez Rodríguez, Mons. Tomás Alejo Concepción, Mons. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, Mons. José Amable Durán Tineo y Mons. Ramón Benito Ángeles Fernández. También confirió el título de arzobispo a Mons. Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez y a Mons. Héctor Rafael Rodríguez en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, y a Mons. Francisco Ozoria Acosta en la Arquidiócesis de Santo Domingo.

La Conferencia del Episcopado Dominicano invitó a todas las comunidades eclesiales del país a unirse en oración por el alma del Santo Padre, agradeciendo a Dios por su vida y servicio a la Iglesia, y reconociéndolo como un verdadero testigo de Cristo.

“En este tiempo de Pascua, en el que celebramos la resurrección de Cristo, confiamos en que el Señor lo ha recibido en su Reino”, expresa el comunicado, invocando además la protección de Nuestra Señora de la Altagracia para que el testimonio del Papa Francisco continúe inspirando al pueblo dominicano a vivir una fe activa, solidaria y misionera.

Las autoridades eclesiásticas informaron que cualquier actividad oficial en el país con motivo del fallecimiento del Papa será comunicada oportunamente, en atención al protocolo que rige estos acontecimientos.

Datos sobre el papa

El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, fue el primer pontífice latinoamericano y también el primer jesuita en ocupar la cátedra de San Pedro.

Elegido el 13 de marzo de 2013, se destacó por su cercanía con el pueblo, su humildad, su constante llamado a la misericordia y la paz, así como por su defensa de los más pobres y el medioambiente.

Impulsó una Iglesia sinodal, abierta a los retos del mundo contemporáneo.