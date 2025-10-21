Papa nombra a Morel arzobispo coadjutor de Santo Domingo

  • Hoy
Papa nombra a Morel arzobispo coadjutor de Santo Domingo

Monseñor Morel Diplán

El Papa León XIV designó como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, con derecho de sucesión, a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien hasta la fecha se desempeñaba como obispo de La Vega desde el 7 de diciembre de 2024. Según el Código de Derecho Canónico, el obispo coadjutor e “asiste al obispo diocesano en todo el gobierno de la diócesis, y hacen sus veces cuando se encuentre ausente o impedido. Al quedar vacante la sede episcopal, el obispo coadjutor pasa inmediatamente a ser obispo de la diócesis para la que fue nombrado, con tal de que hubiera tomado ya legítimamente posesión”.

Monseñor realizó sus estudios en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA). Fue ordenado sacerdote el 24 de junio del 2000.

  Puedes leer: Leah Francis Campos, nueva embajadora estadounidense en República Dominicana, llegará el miércoles

En el 2001 realizó un curso de Pastoral Vocacional en Colombia, y en el 2007 concluyó la licenciatura en Teología Moral, en la Academia Alfonsiana de Roma. Fue ordenado obispo auxiliar de Santiago el 25 de febrero de 2017. El 2 de diciembre de 2023 fue nombrado administrador apostólico de La Vega y el 18 de octubre de 2024 fue designado obispo de dicha circunscripción.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Papa nombra a Morel arzobispo coadjutor de Santo Domingo
Papa nombra a Morel arzobispo coadjutor de Santo Domingo
21 octubre, 2025
¿Quién es Mons. Carlos Tomás Morel, el nuevo arzobispo coadjutor de Santo Domingo?
¿Quién es Mons. Carlos Tomás Morel, el nuevo arzobispo coadjutor de Santo Domingo?
18 octubre, 2025
El Papa León XIV nombra a Mons. Carlos Tomás Morel como arzobispo coadjutor de Santo Domingo
El Papa León XIV nombra a Mons. Carlos Tomás Morel como arzobispo coadjutor de Santo Domingo
18 octubre, 2025
Obispo llama a formar desde el hogar y las escuelas para una sociedad menos violenta
Obispo llama a formar desde el hogar y las escuelas para una sociedad menos violenta
17 octubre, 2025
Hasta el arzobispo lo ve
Hasta el arzobispo lo ve
13 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

El poder del Santo Rosario

El poder del Santo Rosario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo