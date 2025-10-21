Papa nombra a Morel arzobispo coadjutor de Santo Domingo

El Papa León XIV designó como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, con derecho de sucesión, a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien hasta la fecha se desempeñaba como obispo de La Vega desde el 7 de diciembre de 2024. Según el Código de Derecho Canónico, el obispo coadjutor e “asiste al obispo diocesano en todo el gobierno de la diócesis, y hacen sus veces cuando se encuentre ausente o impedido. Al quedar vacante la sede episcopal, el obispo coadjutor pasa inmediatamente a ser obispo de la diócesis para la que fue nombrado, con tal de que hubiera tomado ya legítimamente posesión”.

Monseñor realizó sus estudios en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA). Fue ordenado sacerdote el 24 de junio del 2000.

Puedes leer: Leah Francis Campos, nueva embajadora estadounidense en República Dominicana, llegará el miércoles

En el 2001 realizó un curso de Pastoral Vocacional en Colombia, y en el 2007 concluyó la licenciatura en Teología Moral, en la Academia Alfonsiana de Roma. Fue ordenado obispo auxiliar de Santiago el 25 de febrero de 2017. El 2 de diciembre de 2023 fue nombrado administrador apostólico de La Vega y el 18 de octubre de 2024 fue designado obispo de dicha circunscripción.