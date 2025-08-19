Papa Retro: Detalles del velatorio del influencer

Los restros de la conocida figura urbana Papá Retro, serán expuestos este martes en la Funeraria Savica, tras fallecer este domingo, a consecuencia de las graves heridas sufridas en un incidente con arma de fuego ocurrido el pasado viernes.

Así lo dieron a conocer sus familiares a través de su cuenta de Instagram.

«Por motivo a que sólo pudimos exponer sus restos sólo 2 horas ayer (lunes), serán expuesto hoy desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Luego, se hará la cristiana sepultura donde sus amigos y familiares le darán el último adiós.

Se recuerda que de acuerdo con medios locales, Ángel Luis Abad, nombre de pila del creador de contenido habría sido víctima de un ataque que lo dejó en estado crítico.

A pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida, no logró recuperarse.

Papá Retro al momento de su deceso superaba los 230 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles del caso.

