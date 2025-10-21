Papa se reúne convíctimas de abusos

  • EFE
Papa se reúne convíctimas de abusos

El papa León XIV

El papa León XIV recibió este lunes a varios integrantes de la Junta Global de Víctimas de abusos (ECA), en una reunión que fue considerada por las víctimas “un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación” con la Iglesia católica. La organización, que representa a víctimas del abuso sexual del clero de más de 30 países, añadió en un comunicado que esa reunión mar[1]ca un momento significativo de diálogo con la Iglesia católica”.

Puede leer: Papa nombra a Morel arzobispo coadjutor de Santo Domingo

“Fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la sa[1]nación y un cambio real. Las víctimas han buscado durante mucho tiempo un lugar en la mesa, y hoy nos sentimos escuchados”, señaló en la nota Gemma Hickey, presidenta de la ECA y víctima canadiense de abusos del clero. La reunión de este lunes se produjo como respuesta a una carta enviada por la ECA al papa recién elegido y en “un gesto de apertura, León XIV respondió positivamente, agradeciendo la oportunidad de una conversación directa y respetuosa sobre el camino a seguir”, añadieron.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Papa se reúne convíctimas de abusos
Papa se reúne convíctimas de abusos
21 octubre, 2025
  Cuándo un empleado puede denunciar a su empresa en RD  
  Cuándo un empleado puede denunciar a su empresa en RD  
20 agosto, 2025
Proponen reforma a Ley 87-01 para eliminar abusos
Proponen reforma a Ley 87-01 para eliminar abusos
18 julio, 2025
La sombra de los Al-Fayed: abusos sexuales y tráfico de mujeres en Harrods
La sombra de los Al-Fayed: abusos sexuales y tráfico de mujeres en Harrods
13 noviembre, 2024
Paris Hilton cuenta en Congreso EE.UU. abusos cuando estuvo interna y pide más controles 
Paris Hilton cuenta en Congreso EE.UU. abusos cuando estuvo interna y pide más controles 
27 junio, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

El poder del Santo Rosario

El poder del Santo Rosario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo