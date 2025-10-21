Papa se reúne convíctimas de abusos

El papa León XIV recibió este lunes a varios integrantes de la Junta Global de Víctimas de abusos (ECA), en una reunión que fue considerada por las víctimas “un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación” con la Iglesia católica. La organización, que representa a víctimas del abuso sexual del clero de más de 30 países, añadió en un comunicado que esa reunión mar[1]ca un momento significativo de diálogo con la Iglesia católica”.

“Fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la sa[1]nación y un cambio real. Las víctimas han buscado durante mucho tiempo un lugar en la mesa, y hoy nos sentimos escuchados”, señaló en la nota Gemma Hickey, presidenta de la ECA y víctima canadiense de abusos del clero. La reunión de este lunes se produjo como respuesta a una carta enviada por la ECA al papa recién elegido y en “un gesto de apertura, León XIV respondió positivamente, agradeciendo la oportunidad de una conversación directa y respetuosa sobre el camino a seguir”, añadieron.