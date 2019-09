Papa visita Mozambique e irá otros 2 países África

El papa Francisco inició ayer una gira por tres países del sur de África con una visita estratégica a Mozambique, apenas unas semanas después de que el partido gobernante en el país y la oposición armada firmaran un nuevo acuerdo de paz, y unas semanas antes de elecciones nacionales.

Treinta años después de que Juan Pablo II implorara a los mozambiqueños que pusieran fin a su guerra civil, se espera que Francisco avale el nuevo acuerdo del 1 de agosto y exhorte a su aplicación total cuando se reúna hoy con miembros del gobierno, en su primer día completo en la región.

El pontífice llegó ayer, habló durante breve ceremonia de bienvenida en el aeropuerto y no tuvo más actos públicos programados.

El momento de la visita no es una coincidencia. El papa llegó semanas después de que se firmó el acuerdo entre el gobernante partido Frelimo y la oposición armada Frenamo y antes de las elecciones nacionales del 15 de octubre.

La elección es considerada crucial porque una nueva enmienda constitucional ha descentralizado el poder para que los gobernadores provinciales sean elegidos de forma directa y no nombrados por el gobierno central. La guerra civil de Mozambique, que duró 15 años hasta el acuerdo de paz de 1992, dejó un millón de muertos.