Papito Cruz participa en inicio del año escolar en Santiago

El licenciado Rafael Cruz Rodríguez, conocido cariñosamente como Papito Cruz, participó como invitado especial en el acto de inicio del año escolar en la Escuela Manuel de Jesús Peña y Reynoso, ubicada en el sector Pueblo Nuevo en Santiago de los Caballeros.

Durante la actividad, el director del centro educativo, profesor Quilvio Sosa, agradeció su presencia y resaltó el gesto solidario de compartir útiles escolares con los estudiantes, acción que busca aligerar la carga de los padres y motivar a los niños y adolescentes a comenzar sus clases con entusiasmo.

Además de la participación en el centro educativo, Papito Cruz encabezó entregas de mochilas, cuadernos y materiales escolares en comunidades como Los Guandules, Los Cerritos, Hoya del Caimito, El Egido, Pueblo Nuevo y la Yaguita de Pastor, beneficiando a cientos de familias de escasos recursos.

“Desde muy joven aprendí de mis padres a ser solidario y a tender la mano a quienes más lo necesitan. Hoy vengo a reafirmar esa enseñanza con el deseo de que cada niño pueda iniciar el año escolar con alegría, dispuesto a estudiar y a convertirse en un buen profesional que contribuya a una mejor República Dominicana”, expresó Papito Cruz.

En las entregas comunitarias estuvo acompañado de líderes como Agustín Almonte, Domingo García, Fausto Torres, Negro Pérez, Niuberkis Domínguez, Katherine Sánchez y José Martínez, quienes respaldaron los operativos social.

Para Papito Cruz, cada cuaderno, lápiz y mochila entregada es más que un recurso escolar: es una oportunidad para sembrar esperanza en la niñez de Santiago.