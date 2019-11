Para brindar y brillar en Navidad

Se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, tiempo de muchos brindis, encuentros para compartir, más de un motivo para reencontrarse. Es momento de pensar en la cristalería disponible para hacer estos brindis y lucirse frente a sus invitados.

Si es de los que gusta de los vinos, y piensa brindar con esta bebida es importante la elección de las copas, tanto el cristal como la adecuada para cada tipo de vino.

Asimismo las copas para los tragos más fuertes como el coñac, whisky, cocteles, vodka…

Otra cristalería importante es el decantador para el vino, imprescindible tanto para su oxigenación como para la estética de su mesa a la hora de brindarlo y lucirse como grandes anfitriones.

No lo deje para última hora, revise desde ya los gabinetes para ver la disponibilidad de cristalería para estos fines. ¡Precaver es de sabios!

El cristal. La mejor manera de lucirse en su mesa con sus invitados es utilizando una buena cristalería. No obstante, esta no tiene por qué ser rígida, conviene dar un toque elegante pero a la vez de armonía e integración en el brindis.

Esta Navidad de seguro que tendrá más de una reunión en la que haya brindis en su mesa y, por supuesto, la decoración dirá mucho de su estilo, de su gusto.

¡Decórela bonita!, que no se olvide un sólo detalle para esos encuentros familiares y de amigos.

Observe las ideas de las imágenes y vaya pensando lo que tiene en casa y qué le faltaría para que brinde y brille en estas Fiestas.