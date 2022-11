ONE es uno de los más ambiciosos programas que ha desplegado Oracle para brindar, sobre todo a los jóvenes y grupos minoritarios, las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo profesional del futuro, y que, a su vez, esto genere un impacto positivo en sus vidas.

Las inscripciones en ONE cierran el próximo 21 de noviembre, no existe limitación de edad, sólo contar con más de 18 años y no haber completado estudios universitarios. Los interesados pueden inscribirse completando el formulario que se encuentra en: www.oracle.com/lad/one.

El proceso de digitalización de las empresas que se aceleró como resultado de la pandemia, ha puesto la tecnología en el centro de la vida, de allí la importancia de prepararnos para los cambios en el mercado de trabajo del futuro. Según el Foro Económico Mundial para 2030, el 77% de los empleos requerirá habilidades digitales y en los próximos 5 años el mundo creará 150 millones de empleos basados en nuevas tecnologías. Sin embargo, hoy en el mundo sólo el 33% de los puestos de trabajo en tecnología está ocupado por personas que poseen las calificaciones necesarias.

En la región no escapamos a esta realidad, encontrándonos aún con mayores desafíos. En República Dominicana, por ejemplo, según la Encuesta Nacional para la Detección de las Habilidades y Cualificaciones en el Empleo (Endhace) publicada en marzo de este año por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), las empresas enfrentan dificultades para encontrar personal calificado en cuanto a conocimientos básicos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). De acuerdo a la investigación, el 70.7% de las empresas afirmó haber tenido plazas vacantes en los últimos 12 meses, de las cuales 42.5% señala haber encontrado dificultades para identificar candidatos adecuados para cubrirlas.

En México se estancaron las contrataciones de puestos en tecnología por falta de recursos, justo en el momento de mayor demanda de estos perfiles. De acuerdo con un análisis de la plataforma Get on Board, menos del 50% de las postulaciones a puestos digitales tuvo una contratación exitosa el año pasado.

Partiendo de este panorama, empresas como Oracle consideran la educación como un pilar fundamental, y por esta razón, constantemente ofrecen oportunidades para las personas que ven en la tecnología una herramienta para transformar sus vidas y el entorno.

Alfonso López, gerente general de Oracle para el Caribe, se refirió a esta visión de Oracle y explicó aspectos relacionados con el programa Oracle Next Education- ONE.

¿En qué consiste el programa ONE y a quién va dirigido?

En Oracle- señaló Alfonso López- estamos convencido que la tecnología tiene un rol determinante el desarrollo social de la región. Y por esta razón, adelantamos diferentes iniciativas como Oracle Next Educación- ONE, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo social y a la creación de oportunidades de trabajo en el mercado de la tecnología para personas que quieran capacitarse, pero que no hayan tenido la oportunidad de acceder a una educación de calidad.

ONE es uno de los mejores y más ambiciosos programas que ha desplegado Oracle para brindar, sobre todo a los jóvenes y grupos minoritarios, las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo profesional y que, a su vez, esto genere un impacto positivo en sus vidas.

Es totalmente gratuito y online. Está enfocado en personas mayores de edad (18+) entusiastas de la tecnología que, debido a diversos factores, no pudieron completar estudios universitarios.

En el segundo año de funcionamiento del programa en Latinoamérica, los números reflejan que dentro de la región existe una gran demanda de cursos especializados de tecnología. En la ronda de inscripción que se realizó en junio de este año, se postularon más de 100 mil personas a las 16 mil vacantes que había en esa oportunidad. Adicionalmente, en el primero año +28% de los registrados fueron mujeres, de los inscritos +20% completó todos los módulos graduándose con éxito y ya +5% de ellos se encuentran trabajando en empresas aliadas al programa ONE

¿Cuál es la metodología de enseñanza de ONE?

El programa ONE está basado en una plataforma con cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas que tienen una duración de 6 meses. Durante este tiempo desarrollarán habilidades técnicas y no técnicas, con foco en programación y emprendimiento. Después del curso, los alumnos tendrán acceso a una plataforma exclusiva en la que podrán conectarse a oportunidades laborales en empresas con las que Oracle tiene relación, ya sea en forma de cliente o como socios del programa.

ONE consta de 4 módulos. En la primera fase de selección del programa, el estudiante pasa por la ruta de Lógica de Programación y Desarrollo Personal. Quienes lo completan, se convierten en alumnos del ONE, y pueden elegir la siguiente ruta: Front-End y React Training o Back-End y Spring Training, junto con Business Agility y Emprendimiento, con 563 y 567 horas de contenido, respectivamente. El curso es 100% en línea y los estudiantes tienen la flexibilidad de asistir a clases y completar proyectos de acuerdo a su disponibilidad, siguiendo el horario establecido.

¿Cuál ha sido la receptividad en la región Caribe?

En la región Caribe ONE se perfila como una opción para entrar al sector de la tecnología y aprender las habilidades del futuro. En la primera edición obtuvimos 287 inscritos, en la segunda y en la tercera cerca de 500, y para esta nueva convocatoria esperamos que Caribe obtenga la mayor cantidad de los 44 mil cupos disponibles.

Por esta razón, estamos invitando a inscribirse en ONE a través del formulario en línea en www.oracle.com/lad/one. No existe limitación de edad, sólo contar con más de 18 años y no haber completado estudios universitarios.

El otro pilar de ONE es la empleabilidad y, en este sentido, contamos con el apoyo de empresas aliadas al programa que ofrecen oportunidades laborales a los jóvenes que completen la formación. En el Caribe contamos con algunas empresas aliadas y constantemente invitamos a otras a que se sumen a esta iniciativa. Entre las empresas participantes podemos mencionar Soluciones Globales, Simétrica y Sinergit, Grupo Universal y Multicómputos en República Domincana; así como Consulting Success y Fusionworks en Puerto Rico.

Los estudiantes graduados, que completan todo el programa ONE, tendrán la opción de ser parte de la comunidad de AlumniONE para exalumnos, con beneficios gratuitos, como Ruta Oracle exclusiva, con más de 200horas de contenidos sobre Oracle Cloud Infraestructure, Servidor SQL con MYSQL de Oracle y Phyton para Data Science y Oracle Analytics, además de contenidos, webinar y eventos exclusivos, grupo en Discord y certificaciones Oracle gratuitas que estén disponibles.

¿Podría darnos más detalles sobre la visión de Oracle de impulsar el Caribe como un centro de innovación?

En Oracle Caribe estamos muy comprometidos en hacer del Caribe un territorio de Innovación, transformación. Partiendo de este objetivo, Oracle ha desarrollado importantes programas en República Dominicana para la formación de futuros profesionales y su empleabilidad, el desarrollo social del país y la generación de innovación a través del emprendimiento.

Por su ubicación geográfica el Caribe se puede convertir en una central de innovación de servicios tecnológicos, impulsando desde aquí la creación de empresas de base digital y el gran potencial del recurso humano que demandará la industria tecnológica. Desde Oracle vemos a Caribe como un puente estratégico

Por esta razón, adelantamos diferentes iniciativas para ofrecer las capacidades y habilidades técnicas y nos técnicas para la economía 4.0. y para convertir la tecnología en una herramienta para el desarrollo social y la inclusión. Para Oracle el desarrollo tiene clave tecnológica y en el marco de nuestro 30 aniversario en el Caribe, adelantamos una serie de acciones apalancados en esta visión.

A través del programa ONE ofrecemos la oportunidad para que, de manera gratuita jóvenes a partir de 18 años, puedan ser parte de la transformación digital y obtener las habilidades necesarias para la era digital.

Adicionalmente, impulsamos el talento de miles de mujeres en la República Dominicana para promover, espacios inclusivos, de diversidad de género y de equidad. Es así como recientemente, de la mano del Ministerio de la Mujer celebramos el cierre de la primera edición del Laboratorio de Innovación para emprendedoras, en donde durante una semana pudimos trabajar con más de 150 mujeres, en talleres sobre desarrollo de ideas, marketing digital y pitch de ventas, entre otros temas, así como laboratorios sobre uso de la tecnología e innovación para el emprendimiento.

De igual forma, a través de Oracle Academy, programa educativo, filantrópico y global, capacitamos maestros para que formen a estudiantes en las habilidades de la Cuarta Revolución Industrial. Oracle Academy y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) renovaron en el 2021 un acuerdo que pone al alcance de miles de jóvenes las mejores herramientas y recursos de la tecnología. El acuerdo, que estará vigente durante cuatro años, impactará a 49 CTC, 5 mil estudiantes y 200 facilitadores. Dentro de este marco, Oracle Academy estará capacitando como Train the Trainers en temas de lenguaje de programación Java a un total de 30 facilitadores.

Es importante destacar también, que gracias a una alianza con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) establecida en marzo de este año, Oracle fomentará la enseñanza del uso de la nube y tecnologías emergentes a estudiantes y docentes de instituciones de educación superior públicas y privadas. El acuerdo -ajustado a cuatro años- tiene como objetivo principal entregar capacidades y herramientas digitales a más de 30 mil estudiantes universitarios.

En Oracle tenemos como empresa un compromiso con el desarrollo social y económico de la región Latinoamericana y, en este sentido, tenemos la responsabilidad de utilizar nuestros talentos y recursos en beneficio de las comunidades donde operamos. Por lo tanto, para Oracle esto es un hito que nos permitirá en el corto plazo seguir impactando positivamente la vida de las personas, aseguró Alfonso López, Gerente General de Oracle Caribe.