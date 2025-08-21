¿Para qué quiero una pareja? Una mirada profunda al amor en la adultez, según experta

Enamorarse ahora es un proceso marcado por incertidumbre y ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga y experta en inteligencia emocional Yanis Santaella abordó en una entrevista en el programa Telematutino 11 de Telesistema, los retos que enfrentan las relaciones amorosas en la etapa madura, especialmente en generaciones como los baby boomers y la generación X.

“No puedo hacer una relación contigo si ni siquiera puedo hacer una relación conmigo”, expresó Santaella, destacando la importancia del trabajo personal antes de construir vínculos afectivos duraderos.

Santaella explicó que los baby boomers vivieron matrimonios largos, mientras que la generación X se casó joven y enfrenta hoy una tasa de divorcio superior al 55%. Las principales causas: crisis de identidad, cambios generacionales, conflictos financieros, maletas emocionales no resueltas y el fenómeno del “nido vacío”.

“Para que una pareja funcione, deben unirse dos proyectos de vida en uno solo”, afirmó.

Dinero, emociones y soledad

Uno de los grandes tabúes que afectan las relaciones maduras es el dinero. “Hay que hablar de finanzas en pareja”, insistió Santaella, quien también alertó sobre la “epidemia de la soledad” que afecta a líderes, empresarios y adultos mayores, muchos de ellos casados pero emocionalmente desconectados.

Además, destacó que muchas mujeres cargan con la creencia heredada de que sin pareja no hay felicidad ni éxito, lo que genera presión y frustración.

Abordó el impacto de las familias ensambladas, donde los hijos de relaciones anteriores pueden convertirse en fuente de conflicto. “Más del 40% de los divorcios en esta etapa ocurren porque no logramos entendernos con los hijos del otro”, explicó.

¿Para qué quiero una pareja?

La pregunta clave que plantea la experta es profunda: ¿Para qué quiero una pareja? No se trata de evitar la soledad, sino de construir desde el amor propio. “La gente estudia años para una carrera, pero no se prepara para tener relaciones. Ir a terapia es parte del proceso”, recomendó.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

