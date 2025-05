Para qué sirve Chapita? Fue la interrogante que le planteó el administrador de ingenio Boca Chica, cuando a mediados del año 1915, Rafael L. Trujillo se presentó a la factoría a buscar empleo. El futuro dictador le respondió “Pa´ cualquier cosa”. Para la ocasión tenía 16 años y lucía delgado y palúdico y estaba decidido a trabajar como pesador, actividad que consiste en manejar papeles y rendir detalles de la caña llegada para a molienda del día.

Trujillo demostró dinamismo y en la siguiente zafra el administrador lo ascendió al cargo de guardacampestre, que es la persona que debe desplazarse de un lugar a orto preservando los intereses de la empresa. El empleo le ajustó debido a sus amplios conocimientos de los lugares donde podían refugiarse los grupos que se dedicaban a sustraer propiedades del ingenio y, en particular, evitar los incendios en los cañaverales.

Puede leer: Nuestras graves carencias en políticas para envejecientes

En su condición de guardacampestre Trujillo era el representante de la autoridad y como tal debía intervenir en las discusiones y riñas que se registraban entre los trabajadores, principalmente los días de pago o en fiestas. La nueva situación lo hizo sentirse a gusto, pese a que tenía que laborar los siete días de la semana y más de 12 horas al días; mas, no le importaba, ya que para él lo más importante era que lo observaran como un jefe y poder hacer sentir su autoridad entre los obreros azucareros.

En su condición de guardacampestre usaba uniforme de tela de algodón color azul y una insignia que acreditaba su autoridad. Montaba un caballo en el que recorría las colonias situadas en la franja comprendida entre batey Gautier y San José de Los Llanos. A partir de ese momento Trujillo comenzó a sentirse un hombre importante, ya que los trabajadores le llamaban JEFE.

Años más adelante los jefes de los marines que para la fecha invadieron el país en 1916 procedieron crear la Guardia Nacional Dominicana (GND), y Trujillo aprovechó la oportunidad de ingresar a la entidad de la cual su tío, Teódulo Pina Chavalier, era jefe del Servicio de Inteligencia de la unidad constituida por la fuerza gringa. A sugerencia de su pariente el guardacampestre envió una comunicación al coronel Williams, que se glosa a continuación: “El suscrito, por su digno órgano, solicita un puesto de oficial en la honrosa institución de la GND. Con perdón de la modestia, debo significarle que no poseo vicios de tomar bebidas alcohólicas ni de fumar y que no he sido sometido a tribunales ni siquiera para asuntos de simple policía”

“En mi pueblo natal, San Cristóbal, a 30 kilómetros de esta ciudad (la capital) he pertenecido y pertenezco a la primera sociedad, y mi edad es de 27 años, con estado civil casado. En mi pueblo pueden dar testimonio de mis costumbres y manera de conducirme, personas honorables, y en la ciudad capital, los señores Rafael A. Perdomo, Juez de Instrucción de la 1ra. Instancia, y el Lic. Armando Rodríguez, jurídico de la secretaria de Estado de Justicia e Instrucción Pública”

El comandante Williams, ni sus asistentes se interesaron en investigar el `pasado de Trujillo, puesto que de haberlo hecho se hu