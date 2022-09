¿Para subsidios? Jochy Vicente explica las razones de reducción al presupuesto de Educación

El ministro de Hacienda, Jochy Vicente, explicó las razones por las que el Poder Ejecutivo propuso disminuir unos RD$14 mil millones en la reformulación del presupuesto complementario a diferentes entidades públicas, incluyendo los RD$4 mil millones al Ministerio de Educación.

«En el caso específico de Eduacación, ¿por qué se evidencia esa disminución? Esos 4 mil millones son proyectos que están consignados actualmente al presupuesto que cuando se ve en la ejecución al día de hoy, es una ejecución que no va a acabar a lo inicialmente presupuestado», aseguró el ministro a periodistas luego de abordar el tema con algunos congresistas.

Vicente detalló que existen dos alternativas al respecto: Dejar dicho dinero en esa entidad para que se invierta «en lo que sea. O poner el tema sobre la mesa y decir: miren señores del Congreso, aquí hay variar partidas que razonablemente no van a poder se ejecutadas».

El ministro de Hacienda puntializó que, entre las razones, existen también aulas que «por temas de contrato» no podrán ser ejecutadas como proyecto dentro de Eduación.

En ese sentido, aseguró el funcionario, hay un presupuesto disponible y sería redireccionado «a la problemática del momento», que es a subsidiar el precio de los combustibles.

En otro orden, será este próximo miércoles 7 de septiembre que conocerán las conclusiones sobre la revisión de la modificación del presupuesto complementario.

Se recuerda que varios sectores se han pronunciado en contra de la reducción del 4 % del presupuesto educativo. El exministro de dicha entidad, Melanio Paredes, advirtió la pasada semana que «es inconstitucional» que se le quite fondos a una entidad con fines eduactivo para traspasarlo a otra institución.

«Si se entiede que ese dinero no se usó bien, que se evalúe por qué ese dinero no se usó bien y se castigue a quien se tenga que castigar. Ahora, lo que ha pasado este año, no es problema que se confirieron algunas donde no había o que se lo robaron, es que no lo ejecutaron, y eso tiene un sólo nombre: ineficacia», indicó el exfuncionario sobre los cerca de cinco mil millones de pesos que no se habrían ejecutado en Eduación.

En ese sentido, Paredes aseguró que por segundo año seguido, la gestión del presidente Luis Abinader recorta el presupuesto consignado del 4 % del Producto Interno Bruto. Dijo que resulta contraproducente que las autoridades gubernamentales decidan quitarle recursos a dicho sector cuando además se existen «dificultades históricas de garantizar aprendizajes efectivos a nuestros estudiantes».