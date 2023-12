Un tímido flujo de pasajeros se observó la mañana de este viernes en la parada de autobuses del kilómetro 9 en la autopista Duarte, donde tradicionalmente aumenta el número de usuarios que se transportan al interior del país por las festividades de Año Nuevo.

Lo mismo se observa en otras terminales y según conductores y empresarios del transporte, esto puede deberse a la escasez de circulante, ya que para las festividades de Nochebuena el panorama fue similar.

“Ahora mismo el flujo de pasajeros no ha sido como el otro año, no sé que ha pasado este año que el pasajero no ha querido viajar, si es por el dinero o porque no quiere salir. En comparación al año pasado, en Navidad no viajaron tantos pasajeros, pero vamos a esperar ahora en Año Nuevo si fue que lo dejaron para esas fechas,» señala Arcadio Marte, encargado de la parada del km 9.”

Arcadio Marte, encargado de la parada del km 9./// Duany Nuñez 29-12-2023

Sin embargo, esperan que la realidad mejore en las próximas horas, ya que regularmente los pasajeros esperan salir de sus trabajos para poder marcharse a compartir con su familia en el interior, como tradicionalmente ocurre para estas fechas.

Pasajeros se marchan hacia el interior por asueto de fin de año, aunque paradas de autobuses permanecen tímidas. ///Duany Nuñez 29-12-2023

«Pero ahora estamos esperando, porque los pasajeros tienen que irse para el campo a vacacionar desde la tarde de hoy y mañana en la mañana. Nosotros estamos preparados con 80 guaguas que van para Santiago y 40 para Bonao, por lo que hacemos un llamado al pueblo dominicano que si necesita viajar a sus pueblos, nosotros estamos preparados esperándolos para darles el servicio.”, resalta Marte.

Otros en cambio, decidieron marcharse más temprano, para poder pasar más tiempo con sus seres queridos, aprovechando las festividades que se extenderán hasta la próxima semana.

“Yo voy para Bonao, yo acostumbro a viajar todos los años, yo vengo para estas fechas a compartir con mi familia, ya que vivo en Bávaro, tengo pensado volver el día dos o tres, dependiendo de como esté el ambiente allá”, afirma Silverio Infante, uno de los pasajeros que hacía turno para dejar la ciudad la mañana de este viernes.

Silverio Infante, pasajero./// Duany Nuñez 29-12-2023

Para algunos, esta es la primera vez que deciden esperar la llegada de un nuevo año fuera de la ciudad, experiencia que esperan sea gratificante para poder volver a repetir.

“Yo voy a pasarme estos días con mi familia en Bonao y regreso el día 3 a trabajar. Primera vez que salgo para mi pueblo (en estas fechas)», indica Ruddy, otro de los usuarios consultados.

Ruddy. pasajero./// Duany Nuñez 29-12-2023

En horas de la tarde de hoy el tránsito hacia el Cibao comenzó a experimentar un mayor aumento en comparación del horario matutino.