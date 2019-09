Pared Pérez “llama a capítulo” a Euri Cabral y le pide no poner actitudes ni decisiones que no ha tomado

El presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez pidió hoy al comentarista Euri Cabral, del programa radial El Sol de la Mañana, no hacerse eco de actitudes, expresiones y decisiones que no ha tomado.

El “llamado a capítulo” de Pared Pérez salió a relucir luego de éste escuchara un comentario que hiciera Cabral a través del mencionado programa radial.

“Vi el comentario del buen amigo @euri_cabral en el @SoldelaMananaRD

del día de hoy. Con respecto a nuestra persona, que no ponga actitudes, expresiones y decisiones que no he tomado”, escribió Pared Pérez, en días pasados declinó sus aspiraciones a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Aunque Pared Pérez no especificó en qué parte del comentario el comunicador se refirió a él, argumentó que su posición respecto a al proceso de las primarias internas del PLD la expresó “de manera clara y precisa en la rueda de prensa del pasado domingo”.

El legislador se expresó de este modo a través de su cuenta en la red social Twitter.

La respuesta. Mientras que en un mensaje de respuesta por la misma red social, Euri Cabral se defendió diciendo que lo que hizo fue dar la primicia de una reunión de Pared Pérez con el presidente Danilo Medina.

“Hermano y amigo, di la primicia de la reunión tuya con Danilo. Y dije que se reunieron dos amigos de siempre. Los comentarios sobre el danilismo y su fortaleza son míos, no tuyos. Y me parece que eso lo compartes. Solo eso dije, hermano y amigo del alma…”, escri bió.