Pareja acusada de la muerte de niña en Los Guandules irá a prisión

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este jueves tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los imputados por la muerte de una niña de 7 años de edad, ocurrida el pasado fin de semana en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

De acuerdo con la decisión de la jueza Fátima Veloz, la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz deberá cumplir la coerción en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres, mientras que su pareja, Jeider Montero Medina, fue enviado a Najayo Hombres.

Asimismo, Veloz fijó para el próximo 20 de noviembre la revisión obligatoria de la medida, a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción.

Sobre el crimen

El Ministerio Público estableció en su expediente acusatorio que los hechos se produjeron durante los meses de julio y agosto del año en curso, cuando la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra Emailing Coronado, mientras que el imputado Jeider Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña.

Detalla que el 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Yokeiry solicitó la presencia de sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, debido a que Emailing presentaba convulsiones.

Al llegar, según se afirma en el documento, la señora Alejandrina Rodríguez Polanco se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la niña se encontraba inconsciente. Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento de la niña Emailing, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado, según consta en el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959.

«La imputada Yokeiry Coronado De La Cruz ofreció una versión sobre las causas del fallecimiento que no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades, tras la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Jeider Montero Medina, en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima», manifestó el MP.

El Ministerio Público imputa a Yokeiry Coronado De La Cruz y a su compañero sentimental Jeider Montero Medina la violación de los artículos 295, 303, 303-1 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano, así como los artículos 396, literales a y b, y 397 de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.