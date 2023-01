Paris Hilton da la bienvenida a su primer hijo

La socialité Paris Hilton y su esposo Carter Reum anunciaron en redes sociales la llegada de su primer bebé juntos.

“You are already loved beyond words (Ya eres amado más allá de las palabras)”, escribió la empresaria en su cuenta en Instagram.

En la foto publicada la modelo muestra su mano rodeando el pulgar de su recién nacido, acompañado por un corazón azul en el pie de foto. La publicación ya tiene más de un millón de likes y más de 20, 000 comentarios.

Según la revista People, Hilton y Reum, pudieron dar la bienvenida a su primer hijo juntos, gracias a subrogación.

Se recuerda que la socialité había manifestado que “siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos tan emocionados de comenzar nuestra familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”.

Este es el primer hijo de Paris, mientras que Carter, de 41 años, comparte una hija de 10 con la estrella de reality Laura Bellizzi.