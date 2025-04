Parque Independencia: Manifestante denuncia obstáculos para registrar a su hija dominicana

En medio de la manifestación pacífica que sostiene la Antigua Orden Dominicana en las inmediaciones del Parque Independencia, Isabel Yolanda Ulerio Sánchez, una de las manifestantes, denunció las trabas burocráticas que enfrenta para declarar a su hija, a pesar de que, según afirma, tanto ella como sus antepasados son dominicanos.

«Soy dominicana, de padres y abuelos dominicanos, y mi hija, que tiene 32 años, sigue indocumentada. He ido varias veces a intentar declararla y siempre me ponen un pretexto, no sé por qué. Yo soy Isabel Castro Báez y no entiendo cómo, siendo su madre dominicana, ella sigue en esta situación», expresó Ulerio Sánchez.

La manifestante relató además que su hija, madre de dos niñas, enfrenta serias dificultades, ya que las menores no pueden ingresar a la escuela por no tener documentos. «Hay muchos casos similares. Mientras tanto, muchos haitianos tienen suerte de conseguir su acta de nacimiento y su cédula dominicana», reclamó.

En su intervención, Ulerio Sánchez hizo un llamado a las autoridades para que prioricen la documentación de todos los dominicanos antes de atender a extranjeros. «Vamos a ver si aquí la gente se pone donde tiene que estar: documentos primero para todos los dominicanos, y después, los haitianos fuera del país», concluyó.

Los manifestantes de la Antigua Orden Dominicana han reiterado que mantendrán su presencia en el Parque Independencia hasta que sus demandas sobre la defensa de la soberanía nacional sean escuchadas.