Parquéate Bien: ¿Cómo van las infracciones tras el cobro de multas?

La fiscalización a los conductores que estacionan sus vehículos de manera indebida en el Distrito Nacional ha mostrado una reducción significativa, tras la implementación de las medidas contempladas en el plan de gestión de tránsito “RD Se Mueve”.

Así lo informó el vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quien precisó que, antes de la implementación de la medida de regulación del estacionamiento, se registraba un promedio de 35 infracciones diarias.

«Hoy la fiscalización se ha reducido en un promedio diario de un 31%. Esta reducción refleja que la ciudadanía ha estado respetando la normativa y que las acciones de educación, orientación y fiscalización dan resultados positivos», comunicó el coronel Rafael Tejeda Baldera a periodistas del Hoy Digital.

Asimismo, Baldera destacó que la Digesett, como institución que forma parte del Gabinete de Tránsito, en su misión de fiscalización, puede dar «testimonio de que la ciudadanía se ha adaptado con rapidez y sin contratiempos a estas medidas en las diferentes fases que han venido a facilitar la movilidad del tránsito en el Distrito Nacional».

Dónde se está implementando la medida

Cabe recordar que entre los sectores donde se está implementando el programa Parquéate Bien, figuran:

Piantini

Naco

Ensanche Paraíso

Ensanche Serrallés

Centro de retención vehicular

La operación será gestionada desde el Centro de Retención Vehicular 27 de febrero, ubicado entre las avenidas Winston Churchill y Defilló.

«Este centro cuenta con vigilancia 24/7, cámaras de seguridad, iluminación adecuada y un área de atención al ciudadano», se indicó.

Opciones de parqueo público y privado

Actualmente, los ciudadanos pueden utilizar parqueos privados de uso público disponibles en puntos claves del Polígono Central, entre ellos:

– Calle Tetelo Vargas (Naco)

– Av. Fantino Falcó

– Calle Lic. Carlos Sánchez

– Calle Rafael Augusto Sánchez

– DC Parking (Andrés Julio Aybar y Av. Abraham Lincoln)

¿Qué dice la Ley 63-17?

Cabe recordar que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, en el artículo 237, establece 23 lugares prohibidos para estacionar o detener un vehículo.

1. Sobre una acera.



2. Dentro de un cruce de calles o carreteras.



3. Dentro de una distancia de cinco (5) metros de una boca de incendio o hidrante.



4. Sobre un paso de peatones o lugares destinados exclusivamente al tránsito de los mismos.



5. Dentro de una distancia de cinco (5) metros de una esquina, medidos desde la línea de construcción, pudiendo el INTRANT, cuando lo considere conveniente, aumentar esta distancia.



6. Dentro de una distancia de diez (10) metros antes y después de un semáforo de tiempo fijo o de luz intermitente, medidos desde el borde del contén o del paseo.



7. Dentro de una distancia de veinte (20) metros del riel más cercano en un cruce de ferroviario.



8. Paralelo o al lado opuesto de una excavación u obstrucción, cuando al detenerse o estacionarse pueda causar interrupción o disminución del tránsito en general.



9. En doble fila, respecto a otro vehículo parado o estacionado en una vía pública.



10. En los túneles, puentes, pasos a desnivel, cuestas, curvas de las vías.

11. A más de treinta (30) centímetros del borde de la acera o contén.



12. En los sitios específicamente prohibidos por señales oficiales.



13. En sentido contrario de la circulación de la vía.



14. A menos de veinte (20) metros de una parada de transporte público de pasajeros.



15. En los lugares designados para cargar o descargar mercancía sin el propósito de realizar alguna de esas acciones.



16. A menos de un (1) metro de cualquier otro vehículo estacionado, salvo que sea autorizado.



17. Frente a una Estación de Bomberos, Policía Nacional o cualquiera de las agencias de las Fuerzas Armadas.



18. Frente al acceso de un templo religioso, escuela, cine, teatro, hospital, instituciones bancarias, áreas de estacionamiento o de servicio para la venta de gasolina y sitios donde se celebren actos públicos.



19. En cualquier vía pública, cuando tal estacionamiento se realice para el negocio de venta, anuncio, demostración, reparación o arrendamiento de vehículos.



20. En los lugares en que el vehículo estacionado oculte una señal colocada en la vía pública.



21. En las isletas que separan la circulación del tránsito y las áreas verdes adyacentes a las aceras.



22. A menos de die (10) metros de las señales de “PARE”, “CEDA EL PASO” o “CURVAS”.



23. A menos de un (1) metro de la entrada o salida de un garaje.