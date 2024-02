Participación Ciudadana considera preocupante nivel de abstención en elecciones

Participación Ciudadana consideró ayer como preocupante el alto de nivel de abstención en las elecciones municipales del pasado domingo, en las cuales estaban aptas para votar 8,105,151 personas, pero solo acudieron 3,775,587, para una concurrencia de un 46.67 por ciento.

Lizzie Sánchez Padilla, coordinadora general de la entidad de la sociedad civil, al comparecer en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, detalló que durante la jornada de observación electoral detectaron compra y venta de votos por parte de todos los partidos políticos mayoritarios, así como propaganda en los alrededores de los recintos electorales, lo que constituye una violación a la ley electoral.

“Fue demasiado obvio la cantidad de propaganda desplegada; también vimos como en los alrededores de los recintos grupos de personas mostraban sus celulares con la foto que se tomaron al momento de sufragar (pese a que estaba prohibido el uso de teléfonos móviles) y a cambio recibían dinero”, precisó Sánchez Padilla, coordinadora de Participación Ciudadana.

En el Almuerzo estuvieron, además otros directivos de la entidad, como Fátima Lorenzo, directora ejecutiva; Leidy Blanco, coordinadora de Comisión de Análisis Político; Josefina Arvelo, miembro del Consejo Nacional y Joseph Abreu, miembro de la comisión de Análisis Político.

Democracia en crisis

Otro aspecto que genera preocupación a la organización de la sociedad civil es la falta de democracia interna en los partidos políticos. A su entender, en muchos casos se impone el candidato que tenga más dinero y no así el más honesto o con propuestas de ideas y acciones a implementar. “Una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos es la democracia interna de los partidos. Hay que ver en qué condiciones está. Los candidatos no tienen propuestas, no quieren ir a debate, entonces, esa es otra dificultad. Nosotros tenemos que enseñar, educar a la ciudadana para que voten por propuestas, no por personas”, precisó la coordinadora general de la entidad de la sociedad civil.

De acuerdo a lo planteado, la calidad del proceso se ve cuestionado cuando son favorecidas personas sin méritos.

La entidad considera que se ha convertido en una cultura la compra y venta de votos, lo que debe llamar a reflexión, tras advertir que muchos países de América Latina están en crisis, por la perdida de credibilidad de la democracia.

“La población se muestra cada vez más apática, debido a la corrupción que ha hecho estragos y daño a todos los niveles”.

A su decir, Participación Ciudadana lleva 30 años observando estos procesos “y podemos decir que hemos visto cambios y fortalecimiento”. No obstante, reitera que el tema de la abstención debe generar un análisis profundo e hizo un llamado a ver el país en el espejo de otros como Venezuela, Nicaragua, Perú, Ecuador y Argentina.

Al abordar las causas de la baja asistencia a los centros de votación, los directivos de PC citaron la falta de motivación, como consecuencia de la poca conexión entre los cabildos y la población. Recordaron que este es un país presidencialista y que existe la creencia de que todo lo resuelve el gobierno central. De hecho, hicieron referencia al poco presupuesto entregado mensualmente a los cabildos, lo que limita la creación de políticas públicas y la construcción de grandes obras de infraestructura. De igual forma, dijeron que mucha gente no sabe votar y por ello se abstiene.

JCE

La agrupación no partidista valoró el gran esfuerzo realizado por la Junta Central Electoral (JCE) para organizar un proceso diáfano, al tiempo de ponderar la prontitud con que se emitieron los resultados. De igual forma, consideraron adecuado y oportuno el manejo dado a los casos donde se presentaron inconveniente.

“Realmente han evitado conflictos mayores y un ejemplo de ello fue la situación en Dajabón, en la cual decidieron trasladar las urnas a la sede central para hacer la revisión del conteo de los votos nulos y una vez concluida esa etapa declarar al candidato ganador”.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue declarado ganador, tras el reconteo, requerimiento hecho, luego de que concluyera el conteo y Fiordaliza Caridad, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo superara por un voto.