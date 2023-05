El interés es facilitarles a sus electores que conozcan la persona por quienes van a sufragar

La coordinadora general de Participación Ciudadana informó que esa entidad se propone elaborar un perfil de cada uno de los precandidatos que aspiren a un cargo congresual y municipal, con el interés de facilitarles a sus electores que conozcan la persona por quienes van a sufragar.

Nora Elizabeth Sánchez Padilla, Lizzie, dijo que dicha iniciativa será la novedad en los trabajos de observación que realizará Participación Ciudadana de cara a los comicios del próximo año.

Sánchez Padilla explicó que, para tales efectos, el movimiento cívico no partidista, está en comunicación con un grupo de organizaciones de la sociedad civil que comparten la misma preocupación sobre la calidad de los representantes que van al Congreso y a los municipios.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Lizzie Sánchez reveló que darán a conocer un manifiesto conjunto exigiendo mejores gobiernos locales, y mejores congresistas.

Agregó que se piensa dar a conocer cada uno de los candidatos para que los votantes se enteren, quienes son, y de dónde vienen.

“En este periodo eleccionario, la novedad que tenemos en el proyecto de observación electoral es que estamos en comunicaciones con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que tenemos una preocupación, y estamos haciendo, y vamos a presentar a la luz pública en los próximos días, un manifiesto conjunto procurando mejores gobiernos municipales y mejores congresistas”, reiteró Sánchez Padilla.

Sostuvo que, “qué manera pensamos hacerlo, pensamos dar a conocer cada uno de los precandidatos, quién es, quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho”.

“Sí son actualmente congresistas, qué han hecho por su comunidad que los eligió, y por el país, todo eso, estamos dándole los toques a ese proceso de veeduría y seguimiento a los precandidatos para dárselo a conocer a la población”, precisó.

Lizzie Sánchez indicó que se trata de una especie de perfil de cada uno de ellos, “de lo que entendemos que debe ser un congresista, y los gobiernos municipales, para dárselo a conocer a la población, y a la base de cada uno de los partidos que son quienes seleccionan candidatos, dentro de los precandidatos”.

“Es un trabajo muy grande, quizás no logremos totalmente hacer todos los perfiles, porque a veces se dificultan, pero es un proceso educativo, para que la población comience a pensar, quiénes son mis candidatos, por quién yo voy a votar, y no simplemente echar el voto porque el partido que me gusta es éste, o porque este candidato me resolvió un problema”, señaló.

Advirtió que el clientelismo hay que comenzar a ver de qué manera se puede acabar, porque aquí los candidatos han sido, lamentablemente, los que más recursos tienen para hacer actividades clientelistas, y para aportar a los partidos para su campaña.

“Entonces, vamos a tratar de ver como incidimos en la población, en ese sentido, y a ver si logramos tener un mejor Congreso, y mejores gobiernos municipales con personas más probas”, sentenció.

La coordinadora de Participación Ciudadana lamenta que todos los partidos desde que llegan al gobierno incurren en la misma práctica de usar los recursos del Estado en las campañas.

“Lamentablemente eso ya se ha convertido en una cultura, todos los partidos cuando llegan hacer gobierno hacen exactamente las mismas cosas, hay que comenzar a cambiar esa cultura”, deploró Nora Elizabeth Sánchez Padilla.

Agregó que, “nosotros como institución de la sociedad civil, institución política no partidista, de presión, que luchamos contra la corrupción y la impunidad, y defendemos la democracia, somos los que estamos llevando la voz cantante en ese sentido”.

“Y, no nos vamos a cansar de luchar para que ese tipo de situación, que se ha convertido en una cultura y la gente ha terminado aceptándola como bueno y válido, y lo ve como casi algo natural, cambiemos, que nuestros políticos y los líderes comiencen a cambiar, y comiencen a cambiar a su militancia”, dijo Lizzie Sánchez.

Explicó que los políticos deben alcanzar sus objetivos electorales por logros, y que los recursos del Estado sean destinados para las cuestiones del mismo Estado, y para beneficio de la ciudadanía, como debe ser.

Nora Elizabeth Sánchez Padilla quien es coordinadora de Participación Ciudadana dice que esa institución respalda que se cumpla con el debido proceso en los casos de corrupción administrativa que se ventilan en los tribunales del país, pero espera que los mismos sean llevados hasta las últimas consecuencias.

“Nosotros lo que hemos mantenido es que se respete el debido proceso, como tiene que ser, y que se lleven a las últimas consecuencias”, enfatizó Lizzie Sánchez al ser entrevistada en el programa D´AGENDA.

Explicó que, “nosotros con el caso calamar de manera específica, que es lo último que hemos sacado, como es un expediente que ha tenido tanta repercusión, por todo el supuesto engranaje que se ha denunciado, y que los mismos involucrados han admitido y negociado con el Ministerio Público, sacamos un resumen para que sea potable a la población”.

Por dicho caso en la actualidad guardan prisión el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en los pasados comicios Gonzalo Castillo a quien se le impuso arresto domiciliario, mientras que fueron enviados a la cárcel de Najayo los exministros de Haciendas Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.

“De dos mil y pico de páginas que tiene el expediente, se sacó un resumen de unas 40 páginas, y realmente eso le ha servido muchísimo a ustedes los periodistas, porque es una forma simple y fácil de entender lo que es ese caso”, explicó.

Aclaró que el documento está en la página web de Participación Ciudadana, y esa entidad lo que ha hecho es tomar el expediente y resumirlo, razón por la cual no están haciendo ningún tipo de acusación, ni juicio de valor, sino un resumen para que la gente pueda entender en qué consiste el expediente, nada más.