Participación Ciudadana le exige a Jiménez Bichara transparentar resultado financiero de Punta Catalina

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, solicitó vía comunicación a Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) que el resultado financiero, técnico y ambiental del proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) sea transparentado, “lo que ha resultado difícil de establecer tras la deficiente investigación especial que realizara la Cámara de Cuentas sobre el proyecto más grande del gobierno actual”.

Participación Ciudadana, requirió un conjunto de informaciones de interés nacional relativas a la inversión del Estado en el proyecto Punta Catalina, ya que según la comunicación enviada, la investigación realizada por la Cámara de Cuentas para el período del 11 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2017 carece de informaciones, notas y anexos fundamentales para que la ciudadanía pueda estimar si los enormes fondos públicos invertidos en ese proyecto se han manejado de acuerdo al contrato firmado y a las leyes dominicanas. “De igual modo faltan informaciones de las operaciones y decisiones de los años 2018 y 2019, de las cuales surgen varias interrogantes”,señaló el consejo nacional de PC.

La organización solicitó que también sean identificadas las personas beneficiarias de los contratos de asesoría y que se esclarezca si se verificó que no existían conflictos de interés en los mismos. “Debe ser explicado el hecho de que en las audiciones de la auditoría o investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas esta registra al 31 de diciembre del año 2017 gastos realizados en el Proyecto CTPC con facturas en poder de la CDEEE de un total de mil novecientos cuarenta y tres millones de dólares (US$ 1,943.622, 629.00) que sumados a los ciento cincuenta millones de dólares entregados como anticipo a Odebrecht al inicio del proyecto suma dos mil noventa y tres millones de dólares (US$ 2,093.622.629), lo que sobre pasa lo aprobado por el Congreso Nacional”.

A través de la comunicación, Participación Ciudadana, requirió, además un informe de todos los aspectos del Contrato EPC No. 104/14 que el Consorcio Odebrecht – Tecnimont – Estrella ha cumplido y de los que no ha cumplido, total o parcialmente.