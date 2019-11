Participación Ciudadana reacciona tras acusaciones de Andrés Navarro

Participación Ciudadana reaccionó tras las acusaciones del miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Andrés Navarro García, quien acusó al movimiento cívico de actuar con irresponsabilidad en relación al informe que rindieron sobre la observación de las pasadas elecciones primarias.

La entidad cívica citó que las declaraciones de Navarro le ha causado sorpresa y decepción, tras indicar que al escuchar sus propuestas cuando lo recibieron en esa institución, presentó un gobierno diferente, comprometido con los valores democráticos, la transparencia y el apego a las leyes.

A cotninuación la reacción de PC.

Distinguido señor Navarro:

En Participación Ciudadana hemos escuchado sus declaraciones recientes en un programa de televisión y queremos aprovechar la oportunidad para hacerle algunas precisiones. Estamos acostumbrados a recibir fuertes críticas de quienes ostentan el poder político, pero en su caso nos ha causado cierta sorpresa y decepción ya que, tal como entendíamos cuando lo recibimos en nuestra organización para escuchar sus propuestas de un gobierno diferente, usted representa una opción nueva, comprometida con los valores democráticos, la transparencia y el apego a las leyes.

Usted afirmó que Participación Ciudadana actuó con irresponsabilidad al establecer, sin presentar pruebas documentales, que prácticas como la compra de votos fueron comprobadas por nuestros observadores en las pasadas primarias en cerca de un tercio de los locales.

Es decepcionante que una persona como usted apele a los desacreditados recursos de solicitar a la sociedad civil, que presente pruebas documentales de delitos que ocurren públicamente, frente a los ojos de todo el que se acerca a miles de recintos electorales en todo el país y que lamentablemente se ha convertido en una practica impune, tanto para las autoridades del ministerio publico, como para las electorales.

Señor Navarro, los observadores de Participación Ciudadana han comprobado con sus propios ojos la compra de votos, con exhibición de fajos de dinero y regalos en casi todos los procesos electorales. Esta conducta fue mucho más notable en las recién celebradas primarias. Nosotros no decimos cualquier cosa sin medir las consecuencias, como usted afirma, siempre hemos organizado una observación electoral basada en las mejores prácticas internacionales desde el 1996 hasta la fecha.

Hemos contado con los ojos, oídos y buena voluntad de miles de ciudadanos y ciudadanas honestos, capaces y valientes que han sacrificado su tiempo libre para contribuir a que nuestro país realice elecciones libres y transparentes.

Nuestros observadores no cuentan anécdotas, no se inventan nada, ellos solo ven y reportan lo que ocurre a la vista de todo el que quiere ver y no únicamente el día de la elección sino durante todo el proceso. Usted también sería testigo de las innumerables violaciones a las leyes y prácticas deleznables en que incurren sus compañeros de partido y también políticos de otras denominaciones, si bajara de la posición en que se encuentra para enfrentarse con la dura realidad de un sistema político que ya no puede ganar elecciones limpias e incuestionablemente, resultando en candidatos y autoridades cuya legitimidad la cuestionan sus propias acciones y no nuestra organización.

Lamentablemente, siempre son los que están en el poder los campeones de estas prácticas que denigran al país y afectan la democracia.

Señor Navarro, desde ahora le invitamos a observar los aspectos que ya tenemos definidos en nuestro plan de observación para el próximo año, aspectos todos basados en la Constitución y las leyes, que son las que le otorgan legitimidad a las autoridades en una democracia. Como ciudadanos y ciudadanas de este país estaremos velando porque se respeten las disposiciones constitucionales que establecen que los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento.

No es nuestra intención de darle una clase de cívica, usted al igual que nosotros conoce las leyes, pero como se está integrando activamente a este proceso podría ayudar mucho advirtiendo a sus compañeros que la irrupción de los funcionarios públicos con responsabilidades de tiempo completo en una campaña a favor del candidato oficial es ilegal e ilegítima; también lo es utilizar los recursos públicos para promover su candidato, realizar campana fuera de los periodos establecidos par las leyes y reglamentos, aumentar las nominas publicas, compra de vehículos, cuentas extraordinarias en comida y bebida para sostener el activismo electoral. La compra y venta de votos no es solo !legal, sino un salio irreparable a la democracia.

Señor Navarro, desde su nueva posición en el Comité Político del PLD tiene usted una oportunidad brillante de demostrar sus principios, valores democráticos y su recio carácter, planteando propuestas para adecentar la práctica política, reducir la corrupción, la impunidad y el abuso del poder.

No desperdicie su valioso tiempo y futuro político rebatiendo lo que, con gran pena y vergüenza, los ciudadanos y ciudadanas hemos constatado. Por favor, mejor contribuya a evitar que esto vuelva a suceder. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos vigilando, verificando y denunciando, como corresponde a los ciudadanos y ciudadanas en una democracia.

Con la mayor consideración le saluda por el Consejo Nacional, Heiromy Castro, Coordinador General.