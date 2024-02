Participación en las elecciones municipales del 18 de febrero 2024

Aunque el ausentismo general en las votaciones para elegir alcaldes y alcaldesas fue de 56.0 % y una participación de 44.0 %, en 12 de los municipios principalmente de las grandes provincias del país se registró un nivel de ausentismo electora general de 64.45 %, sobresaliendo el caso de Santiago de los Caballeros que llegó al 67.92% con un total de 341,404 inscritos en el padrón electoral que no acudieron a los colegios electorales.

Asimismo, en el municipio de Baní, provincia Peravia, solo se presentó a votar el 32.46 % con un 67.54 % de ausentismo y 60,690 electores que no votaron; en Santo Domingo Este no acudió a votar el 66.47 %, 491,404 ausentes; en Santo Domingo Oeste no votó el 63.95 % de los inscritos que suman 189,254 ausentes.

En el Distrito Nacional se abstuvo el 63.30 % que representan unos 581,097 votantes; en Santo Domingo Norte no votó el 61.25 %, con un total de 213,425 electores registrados que no se presentaron.

En San Francisco de Macorís no se presentó a votar el 62.50 % que representa el 91,975 electores ausentes; en Puerto Plata demarcación en la que no participó el 60.30 % con 73,553 ausentes.

En La Romana municipio en el Este donde el 62.34 %, (84,403) electores no fue a votar y en Sabana Iglesia en que de los 11,770 habilitados solo acudieron 4,690 para un ausentismo de 60.15 % y 7,080 que no votaron.

En resumen las 12 demarcaciones señaladas representan 2,179,357 electores registrados en el padrón que por diversos motivos no se presentaron a ejercer el voto en las elecciones.

El total de votantes ausentes en las elecciones municipales, según los datos al 20 febrero de la JCE con un 99.88 % de los colegios electorales computados (solo faltan 16), es de 3,688,803 electores.

¿Por qué no fueron?

Un ejercicio para tener mejor visión del ausentismo electoral el 18 febrero es comparar en estas 12 demarcaciones y todas las demás qué ocurrió en los procesos electorales pasados recientes, incluyendo 2020. Hay muchos votos por donde contar.