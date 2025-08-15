Participación espera penas mayores para sentenciados



El movimiento Participación Ciudadana manifestó que aspira a penas superiores a los condenados y a la condena de otros absueltos en el caso de supuesta corrupción “Antipulpo”.

Pero afirma que la sentencia no deja lugar a dudas de que, al menos ocho de los acusados incurrieron en graves actos de corrupción y que este planteamiento lo emite, al conocer la sentencia de siete años de prisión preventiva que le impuso el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a Alexis Medina Sánchez y las otras penas que emitió contra siete de los imputados de estafa contra el Estado.

También por soborno, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, entre otros delitos que causaron los apresamientos en 2020.

El Consejo Nacional asegura que, “el fallo contra Alexis Medina y compartes es un paso de avance en el arduo camino hacia el fin de la impunidad”.

Al analizar la sentencia que lleva a Medina a la cárcel de Najayo Hombres y a pagar 500 millones de pesos a favor del Estado, junto a sus empresas y otros siete condenados, la entidad ezpresó deseo de que la sanción sea superior, “dada la cuantía del daño infligido a la sociedad, por personas que se prevalieron de su parentesco y posiciones en el Estado para amasar grandes fortunas sustraídas al erario”.

En cuanto a la justicia que administraron las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo Castillo, el movimiento no partidista precisó que las motivaciones reconocen la existencia de corrupción a gran escala, con afirmaciones como que la desaparecida “Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) era tierra de nadie, sin dolientes”.

Calificó de penoso “el profundo daño” que los imputados hicieron a la sociedad y el deterioro institucional y deplora que ese expediente reveló que lo encontrado en la Oisoe y en la gestión del Ministerio de Salud Pública, era un caos y quedó la corrupción evidenciada.

PC alerta a la sociedad dominicana a estar de pie ante el flagelo de la corrupción.