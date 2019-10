Partido Dominicanos por el Cambio proclama sus candidatos para las elecciones del 2020

El Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), proclamó a sus candidatos en los niveles presidencial, congresual y municipal de cara a las elecciones venideras y también se aprobaron acuerdos con varias organizaciones políticas de oposición, en el marco de su Quinta Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada en un hotel de esta capital.

Al pronunciar el discurso central del acto, el cual contó con la presencia de representantes de la Junta Central Electoral, el líder de esa organización, Eduardo Estrella, instó a los candidatos de esa organización a trabajar sin descanso para producir los cambios que necesita la sociedad dominicana.

“Por eso como partido hemos asumido este compromiso de estar al lado de los mejores intereses del país. No solo basta con tener candidatos y candidatas, sino que hay que hacer el trabajo para ganar cada una de las posiciones, y así producir las transformaciones que necesita la sociedad dominicana“ proclamó Estrella.

Indicó que llegó el momento de salir del gobierno del PLD, cuyo modelo no solo cada día luce más agotado, sino desacreditado ante la corrupción y las promesas incumplidas al pueblo dominicano, donde cada día son más los jóvenes que deambulan por las calles en busca de un empleo.

Precisó que la sociedad de hoy, clama a unanimidad por una nación tranquila y segura que les permita a sus ciudadanos transitar sin temor por las calles, y otros sin tener la preocupación de abandonar la tierra que le vio nacer en busca de mejor suerte.

“Necesitamos un país renovado y con esperanza. Es bueno que sepan que a partir del año que viene cuando se inicie el cambio vamos a tener un gobierno que defienda con seriedad nuestra frontera, para que se acabe el relajo migratorio que hoy existe, que todo el que venga aquí esté debidamente registrado, “ manifestó Estrella.

El líder de DxC indicó que hay que deponer lo particular en pos de lograr lo mejor para todos los dominicanos, dejar de lado aspiraciones legítimas para devolver a los ciudadanos la justicia, la seguridad y las oportunidades que nos han sido arrebatadas por los malos gobiernos

Precisó que tal y como reza el eslogan del Partido Dominicanos por el Cambio, en la República Dominicana debe primar la “patria, acción y el orden, “y este es el compromiso que estamos asumiendo como organización política.

Llamó a la sociedad dominicana a defender por todo lo alto nuestros símbolos patrios, “porque no se puede permitir que a nuestra bandera se le quite su escudo, la Biblia del centro y el lema ¡Dios, Patria y Libertad!, tal y como lo crearon nuestros Padres de la Patria“.