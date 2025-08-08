Partido en formación DP iniciará contacto en EUA con sectores vulnerables

NUEVA YORK.- El partido dominicano «Diáspora Primero» (DP), de reciente formación en Estados Unidos y dirigido por el reconocido artista quisqueyano Raúl Acosta, informó que sus primeros contactos y reuniones lo iniciará con los sectores más vulnerables integrados por quisqueyanos en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, y Pensilvania, donde reside más de un millón de ellos.

Acosta indica que el DP se conectará con dichos sectores para darle a conocer la plataforma política de la nueva organización, la puedan asumir y sean expositores ante sus familiares, amigos y relaciones para posibles soluciones a los problemas que afectan nuestro país.

Entre los sectores vulnerables, el DP considera las amas de casa, bodegueros, taxistas, propietarios de barberías, salones de belleza, y vendedores ambulantes, entre otros.

«Hemos seleccionado estos sectores porque son los que mantienen contacto directo a diario con la comunidad de sus connacionales», indica el artista.

Asimismo, aclaró que en las próximas semanas se iniciará el desarrollo de los contactos y visitas, y para tales fines se conformará una amplia comisión de miembros del DP.

«Aprovechando el espacio y tiempo en las ciudades visitadas, también tendremos

encuentros con empresarios, políticos, comunitarios, asociaciones y clubes dominicanos, entre otros», dijo.

Además, con miembros de los partidos políticos estadounidenses, Republicanos, Demócratas e Independientes.

Acosta es un exitoso artista de la música tropical, con un catálogo de más de 50 éxitos, entre ellos “La Morena”, “El Beeper”, “Ta’ Cache”, “La Tanguita roja”, “María Se Fue”, “Abusadora”, “La Paleta”, “Verano Sólido” y “Una Nalgadita”.

Es dueño del grupo radial “Global Media Federation”, corporación sombrilla de Festiva Radio, Noticias Today Network, Acme Cable, World News Español, Continental News Show (CNS), 25K Récords y otras empresas.

También, ha incursionado en la fabricación y venta de bebidas alcohólicas con su marca Palm Beach Drinks y recientemente lanzó “Oro Sólido Foundation”.