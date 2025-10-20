Partido en Israel suspendido después de que aficionados lanzaran bengalas y granadas de humo

Decenas de personas resultaron heridas después de que aficionados al fútbol que se alborotaban en un derbi en Tel Aviv lanzaran bengalas y granadas de humo, informaron las autoridades israelíes el lunes.

El partido del domingo en el Estadio Bloomfield entre los rivales de la ciudad, Hapoel y Maccabi, fue finalmente suspendido por temor a la seguridad pública, informó la policía.

En un comunicado, un portavoz policial indicó que algunos aficionados llegaron con el objetivo de alterar el orden y lanzaron decenas de bengalas y granadas de humo al campo.

Se indicó que 42 personas resultaron heridas, incluidos cinco policías. Decenas de personas fueron arrestadas, de las cuales 11 fueron llevadas a juicio y el resto puestas en libertad bajo condiciones restrictivas, según el comunicado.

Imágenes de video vistas por The Associated Press mostraron humo rosa y gris saliendo del campo en medio del sonido de las bengalas. En un momento dado, un objeto cayó en las gradas donde se encontraba la gente y comenzó a emanar humo mientras la multitud buscaba refugio.

En un comunicado, el club Maccabi Tel Aviv dijo que la cancelación del partido con Hapoel fue resultado de las bengalas lanzadas por los fanáticos rivales, no por los fanáticos visitantes del Maccabi Tel Aviv.

En una publicación en redes sociales, el Hapoel calificó la decisión de cancelar el partido como «indignante» y «precipitada» y afirmó que la mayoría de los heridos fueron consecuencia de la actuación policial.

Un portavoz del Hapoel no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La violencia en el fútbol se produce días después de la controvertida decisión de impedir que los aficionados del Maccabi Tel Aviv viajaran al Reino Unido para asistir a un partido de la Europa League el próximo mes por motivos de seguridad.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, criticó la decisión de impedir que los aficionados del Maccabi Tel Aviv asistieran al encuentro contra el club de fútbol Aston Villa.

A principios de este año, un partido de liga entre el Maccabi Haifa y el Maccabi Tel Aviv se suspendió en el descanso por motivos de seguridad después de que aficionados de una sección del equipo local, en Haifa, lanzaran bengalas a los jugadores.