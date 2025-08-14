Partidos contra decisiones de TSE y de Junta

Los partidos Justicia Social (JS), de Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) solicitan una revisión a la Junta Central Electoral (JCE) y al Tribunal Superior Electoral (TSE) de la sentencia y la resolución No. 25-2025 que modifican el orden y las distribuciones presupuestarias en las elecciones e invitan a la ciudadanía y a todas las organizaciones políticas a sumarse “a la defensa del respeto a las normas que sostienen la democracia”.

En un documento expresan que el ejercicio democrático, el respeto a las reglas del juego es tan importante como el resultado de las elecciones y que la decisión de la JCE introduce cambios significativos en las condiciones que rigen a las organizaciones políticas, incluida la forma en que es determinado su orden y el mecanismo de distribución del financiamiento público, “condiciones ya definidas en los comicios pasados”.

Exponen que las reglas no deben reescribirse después de que el juego ha terminado, a menos que sean nuevas para aplicar luego y deben ser para todos.

Convocan a garantizar que las condiciones electorales sigan claras y apegadas a las disposiciones establecidas al inicio de cada proceso, para preservar así la equidad, la integridad, la transparencia y la seguridad. Indican que cualquier cambio debe realizarse con suficiente anticipación y consenso, no de forma retroactiva ni para beneficiar coyunturas particulares.

Dicen que reafirman su compromiso con la transparencia, la defensa de la democracia y el respeto al estado de derecho.