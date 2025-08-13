Partidos más emocionantes del calendario NBA 2025-26  

Las Finales, el Draft y la Liga de Verano de la NBA de 2025 ya han terminado oficialmente, lo que significa que es hora de mirar hacia la temporada regular 2025-2026.

Este octubre, la NBA regresará para un año completamente nuevo de acción de baloncesto, incluyendo partidos semanales en NBC por primera vez en más de 20 años, y el deporte no se detendrá hasta mediados de 2026.

Noche de estreno (martes 21 de octubre)

Houston en Oklahoma City (19:30 h, hora del este)

Golden State en Los Ángeles Lakers (22:00 h, hora del este)

La 80.ª temporada de la NBA arranca el 21 de octubre por NBC en el mismo lugar donde terminó la temporada pasada, Oklahoma City. El actual MVP de Kia y MVP de las Finales de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, y el Thunder alzan la bandera del campeonato 2024-25 y reciben sus anillos de campeón antes de recibir a Kevin Durant y a los renovados Rockets.

La doble cartelera de la Noche Inaugural, que presenta la NBA en NBC por primera vez en más de dos décadas, concluye con el último capítulo de la rivalidad entre LeBron James y Stephen Curry, ya que ambos íconos se enfrentan por 57.ª vez en sus carreras.

La NBA en Día de Navidad (jueves 25 de diciembre)

Cleveland vs. Nueva York (12:00 p. m., hora del este)

San Antonio vs. Oklahoma City (2:30 p. m., hora del este)

Dallas vs. Golden State (5:00 p. m., hora del este)

Houston vs. Los Angeles Lakers (8:00 p. m., hora del este)

Minnesota vs. Denver (10:30 p. m., hora del este)

Ningún equipo ha participado en más partidos de Navidad (57) ni ha ganado más partidos en Navidad (25, empatados con los Lakers) que los Knicks. Recibirán a los Cavaliers en el Madison Square Garden para dar inicio a la temporada navideña de este año.

A continuación, el vigente campeón, el Thunder, recibirá a Victor Wembanyama y a los Spurs en el primer partido de Navidad de Oklahoma City desde 2018. La acción continúa en el Oeste, con Golden State disputando su 13.º partido consecutivo de Navidad, recibiendo a Klay Thompson y los Mavs.

En horario estelar, los dos máximos anotadores en activo de la historia de la NBA — LeBron James, el máximo anotador histórico, y Kevin Durant, octavo en la tabla— se enfrentan en su 44.º enfrentamiento directo y el quinto en Navidad. A continuación, el maratón de baloncesto navideño culminará en Denver con otra ronda de la creciente rivalidad entre Wolves y Nuggets.

Día de MLK (lunes 19 de enero de 2026)

Cooper Flagg

Milwaukee vs. Atlanta (13:00 ET, Peacock)

Oklahoma City vs. Cleveland (14:30 ET, NBC/Peacock)

Dallas vs. Nueva York (17:00 ET, NBC/Peacock)

Boston vs. Detroit (20:00 ET, NBC/Peacock)

La programación del Día de Martin Luther King comienza con un enfrentamiento de la Conferencia Este entre dos equipos que reestructuraron sus plantillas durante la pretemporada: Milwaukee incorporó a Myles Turner y prescindió de Damian Lillard, mientras que Atlanta incorporó a Kristaps Porziņģis y Nickeil Alexander-Walker.

La triple cartelera de la NBC arranca en Cleveland, donde los cabezas de serie número 1 de la temporada pasada —los Cavs en el Este y los Thunder en el Oeste— recuperan el protagonismo tras enfrentarse en dos de los enfrentamientos más esperados de la temporada regular.

En una temporada de primicias para la primera selección general de este año, Cooper Flagg jugará su primer partido de la NBA en el Madison Square Garden cuando Dallas visite Nueva York el Día de MLK.

Hace una temporada, Cade Cunningham y los Pistons lograron una de las mayores recuperaciones de la historia de la liga en una sola temporada. Ahora, mientras buscan seguir ascendiendo, se enfrentarán a un equipo perenne de playoffs y aspirante al título cuando Jaylen Brown y los Celtics lleguen a Motown para cerrar la temporada navideña.