Partidos políticos dominicanos NY entregan JCE propuesta reestructurar OCLEE

NUEVA YORK.– Ocho, y cuatro que no firmaron, de 12 partidos políticos dominicanos en esta ciudad entregaron al director de la oficina de la Junta Central Electoral (JCE), Rafael González, la propuesta para sustituir los renunciantes jueces de la Oficina de Coordinación de la Logística Electoral del Exterior (OCLEE) en esta ciudad.

Los delegados Radhamés García del PRSC, y Daniel Domínguez de la APD, depositaron dicho documento a nombre de los demás representantes de los partidos PRM, LFP, PHD, PDI y FA. El BIS luego sumó su firma. No firmaron Alianza País, PLD, PRD y CR.

La propuesta del doctor Andrés Aranda y Francisco Gastón para sustituir a los renunciantes Rafael Tavares, como presidente y Ramón Paredes como titular, se efectuó el pasado viernes sin trastocar la estructura restante de la OCLEE, tomando en consideración su trabajo y experiencia en elecciones pasadas, especifica un documento de prensa.

Aranda está señalado para dirigir la OCLEE en NY por su amplia experiencia como abogado de prestigio en ejercicio en NY, dirigente comunitario reconocido dentro de la comunidad criolla y de amplias relaciones e incidencias en el Board Education of NY.

Durante el encuentro que sostuviera el juez Roberto Saladín, junto al director del voto del dominicano en el exterior, Gilberto Cruz Herasme, y el director nacional de cedulación, Américo Rodríguez, estos recomendaron a los delegados ponerse de acuerdo para escogerlo.

Por su parte, Herasme dijo que no pueden llegar a conclusiones si no es el absoluto conceso de todos. “Recogeremos las opiniones y sometido a la comisión del voto, que dirige el presidente con algunos miembros, y se rendirá un informe al pleno que decidirás, obviamente se le somete a los partidos de la RD”, dijo.

Asimismo, señaló que en el artículo 36, con respecto a los requisitos, que habla de ser mayor de edad, bachiller, estar domiciliado donde será escogido, estar en pleno goce de sus derechos civiles, gozar de buena reputación y en el caso de presidente de cada “Junta Electoral” uno deberá ser doctor o licenciado en derecho.

Aclaró que si un presidente de una OCLEE no puede ser un profesional distinto a ser abogado y eso de entrada es importante para que tengamos en perspectiva cuáles son los requisitos, porque no es asunto de ánimo o que me caiga bien.

Por último, el director del voto del dominicano en el exterior afirmó que las OCLEES quedarán conformadas la primera semana de febrero, “porque tiene que haber quien administre el proceso, ya el calendario arrancó con esta visita que estamos haciendo”. (Febrero 14-2020).