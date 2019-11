Partidos rechazan Deloitte audite sistema JCE

La Gran Alianza Nacional Renovadora (Ganar) rechazó ayer que la Junta Central Electoral haya contratado a la empresa Deloitte para la auditoría al sistema de voto automatizado, porque está “desacreditada, sancionada por la comisión de graves infracciones, que ha asumido auditorías comprometedoras”.

En un documento los partidos Bloque Institucional Socialdemócrata, Quisqueyano Demócrata Cristiano, de los Trabajadores Dominicanos y de Unidad Nacional afirmaron que nadie puede explicar cuáles razones indujeron a la JCE, que busca y necesita transparencia y credibilidad para su sistema, a contratar sin licitación la empresa de un asesor gubernamental, de la que insistieron deshonrada.

Aseguraron que la credibilidad del organismo ya no está en juego, porque ha demostrado ser ente parcializado, en el que no pueden confiar ni los partidos ni la sociedad.

Lamentaron que profesionales dignos, a los que la sociedad estima, estén comprometidos “en situaciones tan graves y de tan alto potencial para destrozar la paz pública”.

Llamaron la atención de los partidos, ante lo que aseveraron son reiteradas y evidentes muestras de que pretenden ejecutar un proceso electoral sin garantías de transparencia, con equipos cuyos resultados no podrán ser confiables.

“El sistema no puede asumir semejante grado de desinstitucionalización, que en realidad no beneficia a nadie”, expresaron.

Dijeron que al contrario, solo partidos competitivos producen democracias estables, que son consolidadas solo con el libre acceso al ejercicio del poder.

Para Ganar, estos logros no pueden obtenerse con la restricción de las garantías de participación de las entidades partidarias ni con sumir al sistema democrático en la duda y la sinrazón.

Ante ello, invita a la nación a integrarse a la defensa de una estructura eleccionaria transparente, participativa, pluralista, integradora e incluyente como forma de consagrar la paz pública y permitir el desarrollo.