Pasaporte provisional dominicano: ¿Se puede viajar con un documento a punto de vencer?

En situaciones de emergencia, los ciudadanos dominicanos que han perdido su pasaporte o tienen uno vencido pueden solicitar un pasaporte provisional en los consulados dominicanos. Este documento especial permite el retorno inmediato a República Dominicana, pero no está diseñado para viajes internacionales a terceros países.

El pasaporte provisional es emitido por el consulado dominicano solo en casos excepcionales, como pérdida, robo o vencimiento del documento original. Su propósito exclusivo es facilitar el regreso del ciudadano a territorio dominicano.

Requisitos para solicitarlo:

Acta de nacimiento

Cédula de identidad

Pasaporte (si está disponible)

Para menores: presencia de ambos padres o carta manuscrita del ausente, junto con documentos del menor y de los padres

Costo: US$50 Entrega: el mismo día de la solicitud

Aunque algunos países permiten la entrada con pasaportes que están cerca de expirar, la mayoría exige una validez mínima de 3 a 6 meses. Por ejemplo:

  • México y Colombia: aceptan pasaportes válidos durante toda la estadía
  • Costa Rica: requiere solo un día de validez más allá de la salida
  • Espacio Schengen (Europa): exige 3 meses de validez posterior a la salida

Sin embargo, el pasaporte provisional no cumple con los estándares migratorios internacionales para ingresar a estos países, ya que su validez es limitada y su uso está restringido al retorno nacional.

Recomendación para viajeros

La Dirección General de Pasaportes recomienda renovar el pasaporte regular con antelación para evitar depender del documento provisional, que no garantiza acceso a otros países ni permite escalas internacionales.

