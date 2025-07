Pasaportes: Estas son todas sus responsabilidades y servicios que ofrece

La Dirección General de Pasaportes, es una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo creado mediante el Decreto 549-70, en el año 1970, con la finalidad de la expedición de pasaportes ordinarios como documento de viaje a los/las ciudadanos y ciudadanas dominicanos/as y a extranjeros naturalizados que hayan adquirido la nacionalidad Dominicana.

La DGP es única entidad oficial responsable de la emisión, control y seguridad de los pasaportes dominicanos.

La Dirección General de Pasaportes está ubicada en la avenida George Washington # 1, Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes, Santo Domingo.

A continuación, descubramos cuáles son las principales funciones, responsabilidades y servicios que está ofrece a la población dominicana.

Funciones de la Dirección General de Pasaportes

1. Expedir, renovar, modificar y cancelar los pasaportes ordinarios.

2. Expedir y controlar los salvoconductos en la República Dominicana.

3. Expedir visados de no residente a los extranjeros que se encuentren en el exterior, cuando las misiones consulares y diplomáticas de la República Dominicana no puedan expedirlo, y los solicitantes no posean la documentación requerida, o lo solicite el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Expedir los pasaportes oficiales a los funcionarios públicos que viajan en misión oficial.

5. Otorgar y renovar el pasaporte diplomático a los miembros del servicio exterior de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 314-87 sobre Servicio Exterior.

6. Expedir visados de no residente a los extranjeros que se encuentren en la República Dominicana y que no cuenten con la documentación necesaria para la regularización de su estatus migratorio, y los soliciten a la DGP.

7. Organizar, dirigir y controlar la gestión operativa de los servicios de emisión de pasaportes y visados.

8. Registrar la emisión de los pasaportes y los visados expedidos, así como toda la información relevante a los mismos.

9. Gestionar el control de los pasaportes en los puertos, aeropuertos y fronteras.

10. Diseñar y aplicar normas, procedimientos y reglamentos para la correcta gestión de los servicios de expedición de pasaportes y visados.

Servicios de la Dirección General de Pasaportes

Solicitud de Pasaporte por Primera Vez:

Para adultos dominicanos por nacimiento.

Para menores dominicanos por nacimiento.

Para adultos dominicanos por naturalización.

Para menores dominicanos por naturalización.

Renovación de Pasaporte (para Adultos y Menores):

Por vencimiento: Cuando la fecha de caducidad del pasaporte ha llegado o está próxima.

Por agotamiento: Cuando todas las páginas del pasaporte han sido utilizadas.

Por deterioro: Cuando el pasaporte ha sufrido daños que impiden su uso o validez.

Por pérdida: Se ofrecen servicios para la primera, segunda y subsiguientes pérdidas del pasaporte, con los requisitos y penalidades correspondientes.

Rectificaciones y Modificaciones en la Libreta del Pasaporte:

Para corregir errores, omisiones o realizar cambios en los datos personales registrados en el pasaporte.

Expedición de Pasaportes Especiales:

Pasaportes Oficiales: Para funcionarios públicos que viajan en misión oficial.

Para funcionarios públicos que viajan en misión oficial. Pasaportes Diplomáticos: Para miembros del servicio exterior dominicano.

Para miembros del servicio exterior dominicano. Salvoconductos: Documentos de viaje temporales para casos específicos.

Documentos de viaje temporales para casos específicos. Pasaportes para Personas en Condición de Refugiados: Emisión de documentos de viaje para quienes tienen este estatus.

Servicios Complementarios: