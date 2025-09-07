Pasaportes explica para qué serán las boletas de Lidom por valor total de RD$225 mil

  • Hoy
Fachada de la Dirección General de Pasaporte. (Foto de archivo).

La Dirección General de Pasaportes explicó para qué abrió un proceso de compras de boletas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), valoradas en R$225 mil.

A continuación, el comunicado íntegro de Pasaportes:

Queremos informarles que desde la Dirección General de Pasaportes (DGP) adquirimos 9 asientos con boletas para la temporada 2025-2026 de la pelota invernal como parte de una iniciativa interna para reconocer a nuestro personal que ha trabajado en horario extendido, enfrentando grandes retos con entrega y profesionalismo.

Estas boletas serán rifadas entre nuestros colaboradores a lo largo del torneo, como una forma de motivar y agradecer a quienes, con mucho esfuerzo, han mantenido la calidad del servicio en momentos clave.

Seguimos comprometidos con brindar una atención cercana y eficiente, algo que solo se logra por el talento y dedicación de nuestro capital humano.

