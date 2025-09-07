Pasaportes explica para qué serán las boletas de Lidom por valor total de RD$225 mil

La Dirección General de Pasaportes explicó para qué abrió un proceso de compras de boletas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), valoradas en R$225 mil.
A continuación, el comunicado íntegro de Pasaportes:
Queremos informarles que desde la Dirección General de Pasaportes (DGP) adquirimos 9 asientos con boletas para la temporada 2025-2026 de la pelota invernal como parte de una iniciativa interna para reconocer a nuestro personal que ha trabajado en horario extendido, enfrentando grandes retos con entrega y profesionalismo.
Estas boletas serán rifadas entre nuestros colaboradores a lo largo del torneo, como una forma de motivar y agradecer a quienes, con mucho esfuerzo, han mantenido la calidad del servicio en momentos clave.
Seguimos comprometidos con brindar una atención cercana y eficiente, algo que solo se logra por el talento y dedicación de nuestro capital humano.