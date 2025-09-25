Pasaportes presenta a ¨Salomé¨, su asistente virtual para solicitud de citas

  • Hoy
La Dirección General de Pasaportes (DGP) anunció la incorporación de su asistente virtual “Salomé”, una herramienta digital desarrollada para fortalecer los canales de atención y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que ofrece la institución.

Salomé permitirá a los usuarios agendar citas para la solicitud o renovación del pasaporte, consultar requisitos según el tipo de trámite, recibir orientación sobre horarios y ubicaciones de oficinas, y acceder a información actualizada sobre los diferentes servicios.

Además de ofrecer respuestas automáticas, Salomé tiene la capacidad de redirigir al usuario hacia un operador humano en caso de que la consulta lo requiera, garantizando así una atención más completa y personalizada.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, resaltó que esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y transformación digital que impulsa la DGP:_ “Con Salomé acercamos aún más nuestros servicios al ciudadano, apostando por una atención ágil, transparente y disponible en todo momento.”
_
La asistente virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del WhatsApp. Se puede acceder a ella enviando un mensaje al número (809) 532-4233 para iniciar la conversación. Su diseño permite ofrecer respuestas inmediatas a preguntas frecuentes, guiar al usuario en la realización de trámites y reducir significativamente los tiempos de respuesta.

“La innovación es fundamental para nosotros. No solo se trata de implementar nuevas tecnologías, sino de cómo podemos utilizarlas para mejorar la vida de nuestros ciudadanos.”, mencionó.

La plataforma está orientada a mejorar la comunicación con los usuarios, proporcionando un canal transparente y accesible para que los ciudadanos puedan realizar gestiones desde un dispositivo móvil.

Con la integración de esta herramienta, la DGP continúa fortaleciendo su compromiso con la mejora continua, apostando por soluciones tecnológicas que simplifiquen los procesos y garanticen una atención más cercana, eficiente y oportuna para todos los ciudadanos.

