Paso a paso: Cómo solicitar historial de aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social

El Sistema Dominicano de Seguridad Social ha revelado el procedimiento para solicitar el historial de aportes. Este es un documento muy importante para comprobar si se han realizado los pagos correspondientes a la seguridad social de manera correcta y oportuna.

A continuación, te presentamos cómo puedes solicitar historial de aportes al Sistema Dominicano:

Requerimientos

– Copia de Cédula de Identidad y Electoral.

– En caso de ser un tercero, poder de autorización o representación del solicitante y copia de Cédula.

¿Cómo puedes solicitarlo?

Actualmente, existen 3 maneras de requerir historial de aportes al SDSS:

Presencial: Dirigirse a una de las oficinas de la DIDA o Puntos GOB.

En línea: Debes completar el formulario de solicitud en página web de la DIDA. Completa el formulario y suba una imagen de su cédula de identidad y electoral.

Correo electrónico: Puede enviar una solicitud de información a la dirección info@dida.gob.do.

Informaciones adicionales

El historial de aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social es completamente gratis. Debes esperar el tiempo de realización que suele ser 2 días laborables y el horario de prestación es de: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm