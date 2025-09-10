Paso a paso: Cómo solicitar historial de aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social

  • Hoy
Paso a paso: Cómo solicitar historial de aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social

El Sistema Dominicano de Seguridad Social ha revelado el procedimiento para solicitar el historial de aportes. Este es un documento muy importante para comprobar si se han realizado los pagos correspondientes a la seguridad social de manera correcta y oportuna.

Puede leer: RD debe industrializar más su cacao para aprovechar precios altos

A continuación, te presentamos cómo puedes solicitar historial de aportes al Sistema Dominicano:

Requerimientos

– Copia de Cédula de Identidad y Electoral.

– En caso de ser un tercero, poder de autorización o representación del solicitante y copia de Cédula.

¿Cómo puedes solicitarlo?

Actualmente, existen 3 maneras de requerir historial de aportes al SDSS:

Presencial: Dirigirse a una de las oficinas de la DIDA o Puntos GOB.

En línea: Debes completar el formulario de solicitud en página web de la DIDA. Completa el formulario y suba una imagen de su cédula de identidad y electoral.

Correo electrónico: Puede enviar una solicitud de información a la dirección info@dida.gob.do

Informaciones adicionales

El historial de aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social es completamente gratis. Debes esperar el tiempo de realización que suele ser 2 días laborables y el horario de prestación es de: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Paso a paso: Cómo solicitar historial de aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social
Paso a paso: Cómo solicitar historial de aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social
10 septiembre, 2025
TSA rechaza suspender contratos
TSA rechaza suspender contratos
8 septiembre, 2025
DIDA identifica más de RD$100 millones de fallecidos: pasos para comunicarte y reclamar
DIDA identifica más de RD$100 millones de fallecidos: pasos para comunicarte y reclamar
7 septiembre, 2025
Diálogo sobre seguridad social en RD: Avances y retos que enfrenta el sistema
Diálogo sobre seguridad social en RD: Avances y retos que enfrenta el sistema
29 agosto, 2025
Fondos AFP: listado de fallecidos con dinero pendiente y cómo los familiares pueden reclamarlo
Fondos AFP: listado de fallecidos con dinero pendiente y cómo los familiares pueden reclamarlo
28 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Patronato presenta campaña sobre lepra

Patronato presenta campaña sobre lepra

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

Leyes y costumbres

Leyes y costumbres

PLD y corrupción

PLD y corrupción

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo