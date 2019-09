¡Pasó mal tiempo! JORGE POLANCO AHORA ES UN ALL STAR

Cuando hay talento y calidad ningún “tropezón” te saca de competencia. Esa es la filosofía del dominicano Jorge Polanco, quien hoy es una de las fichas claves de los Mellizos de Minnesota.

“Lo primero que me tiene contento es la hermandad que se vive en este dogout. Y principalmente el apoyo que recibo de Nelson Cruz y Miguel Angel Sanó, entre otros”, dijo a HOY en el camerino del Taget Field.

Polanco, de 26 años, vivió un capítulo triste el 18 de mayo del año pasado cuando cometió el error de usar Stanozol, lo que le provocó una suspensión de 80 juegos de parte de las Grandes Ligas.

“En estos casos, lo primero es pedir disculpas a tus compañeros, fanáticos y la organización, y luego, demostrar que hay talento para seguir”, agregó.

Ese resbalón ya es parte del olvido y hay varios casos que le dan alegría.

Está la firma de su contrato de 5 años por 25 millones de dólares. Menciona que se ganó este año un puesto como All Star. Y tercero, que con sus 22 jonrones y 78 remolcadas está impulsando a los Mellizos a avanzar para los playoffs.

“Todo eso me tiene contento, todavía soy jóven y me faltan muchas cosas buenas por lograr”, dijo.

Polanco, quien está en su sexta temporada en Minnesota, representa un ejemplo de trabajo.

“Llego temprano al play, entreno mucho, veo los videos, hablo del juego con los veteranos como Cruz, y todo eso me hace cada día un mejor pelotero”, contó Polanco, quien espera con ansias llegar a los playoffs.