El pastor de la iglesia Antorcha de La Verdad, Víctor Manuel Kery, en Higüey, provincia La Altagracia, duró alrededor de un año y medio abusando sexualmente de un joven, que hoy tiene 19 años, según detalla la presunta víctima en una entrevista que le hiciera la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género, en dicha demarcación.

El joven, a quien llamaremos I.A.M, para preservar su integridad, aseguró el religioso organizaba vigilas semanalmente para luego aprovecharse de él, valiéndose de su autoridad y de la confianza que desarrolló entre ambos durante más de un año, tanto, que según la supuesta víctima, le llamaba «papi» al pastor.

«Cuando yo tenía 17 años de edad, él hizo que se despertara una confianza en mi persona, como un padre, y se aprovechó de esto. Me llevaba hacia su iglesia, ubicada en Villa Cerro. Me ponía en contra de mi voluntad y por miedo tuve que acceder a hacerle sexo oral, que lo masturbara, me hacía lo mismo a mí y me acariciaba el cuerpo entero», dijo I.A.M a los fiscales, según la denuncia.

El pastor se aprovechó de una depresión de la presunta víctima, ya que éste estaba pasando por un proceso de crisis en su familia, específicamente con sus padres.

Pedirá prisión preventiva

El Ministerio Público depositará este martes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, la solicitud de medida de coerción en contra del «pastor evangélico» Víctor Manuel Kery, acusado de violar sexualmente a varias menores de edad en Higüey.

Según informó una fuente del órgano persecutor a periodistas del Hoy Digital, en el expediente la Fiscalía de La Altagracia pedirá que al imputado se le imponga prisión preventiva.

De su lado, el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lancen, lamentó la delicada situación, y reveló que Manuel Kery no pertenece a ningún concilio evangélico.