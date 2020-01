Pastor Ezequiel Molina hijo pide a cristianos no votar por Faride Raful

El pastor Ezequiel Molina S, hijo del reconocido pastor del mismo nombre, llamó a los cristianos a no favorecer con su voto a la aspirante a senadora Faride Raful, por su posición a que se imponga la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas.

Molina, quien pastorea la Iglesia Centro de Restauracion Espiritual Mahanaim en La Romana, usó su cuenta en la red social Twitter para colgar un audiovisual en que la legisladora aparece exponiendo su posición sobre el tema en la Cámara de Diputados.

“El pensamiento de esta legisladora es muy claro, ella no apoya lo que dice la ley 00-44 que establece la lectura y enseñanza de la Biblia. Por favor, no mas mentiras, esa es su linea y son los interéses que representa. Ella no debe recibir el voto de los cristianos. Simple!” resalta escrito por Molina y que acompaña al video.

Mientras que en el corte del audiovisual, Raful se escucha decir: “Imponer la Biblia en todas las escuelas privadas y públicas en la República Dominicana, es sacar del sistema a decenas y decenas de ciudadanos que profesan otras religiones”.