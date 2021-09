Pastor Lacen insta a Tokischa a usar su talento para fomentar los valores

Por: María Teresa Peña

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, (CODUE) Feliciano Lacen, consideró que la cantante urbana conocida como “Tokischa”, goza de un gran talento por lo que debe ser utilizado de forma positiva para el bienestar social y fortalecimiento de los valores familiares.

“Es un reflejo del deterioro familiar que existe en la República Dominicana, por lo que es necesario a través de los padres, el estado y toda la sociedad, trabajar y fomentar los valores”, expresó Lacen al referirse a la música interpretada por la artista.

#NacionalesTN | El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lacen, consideró que la cantante #urbana conocida como “#Tockisha”, debería utilizar su talento a favor de los valores para evitar deterioro de la #familia dominicana.#TNFinDeSemana pic.twitter.com/H2TPL9f6GJ — TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) September 11, 2021

¿Quién es Tokischa?

Tokischa Altagracia Peralta, mejor conocida por su nombre artístico y musical Tokischa, o simplemente María Juana, se popularizó por temas como “No me importa”, “Desacato escolar”, “El rey de la popola” y “Yo no me voy acostar”.

La intérprete de Trap, ha sido tendencia los últimos días y su trabajo ha trascendido a nivel internacional por sus colaboraciones «Linda» con la española Rosalía y «Perra» con el colombiano J Balvin.

La revista especializada en música, Billboard, reseñó en un artículo de la carrera de la joven exponente urbana, calificando su trabajo «Del bajo mundo para el mundo».