Pat Spencer: de estrella universitaria de lacrosse a pieza clave de Golden State

Los Golden State Warriors llegaron a su serie de segunda ronda contra los Minnesota Timberwolves con una enorme desventaja debido a las lesiones.

El entrenador en jefe de los Warriors, Steve Kerr, recurrió a la estrella de Northwestern, Pat Spencer para aportar algo de la capacidad de tiro y creación ofensiva que perdieron cuando la estrella Stephen Curry se lesionó.

Su compañero y futuro miembro del Salón de la Fama, Draymond Green tenía palabras de elogio para Spencer.

«Pat es un jugador de baloncesto buenísimo… Sé que no lo parece. No creo que el número 61 le ayude. Pero es uno de los jugadores más duros del equipo. Eso me incluye a mí, eso incluye a Jimmy. Pat Spencer es duro como una roca», expresó.

Terminó la noche con cuatro puntos, con un 2-4 en tiros de campo, incluyendo un gancho en carrera patentado, además de dos rebotes y dos robos en poco más de 10 minutos en la cancha. Esta última actuación lo eleva a 32 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y tres robos en total en los playoffs, tras cuatro apariciones clasificatorias (jugó ocho segundos en el séptimo partido contra Houston).

Estrella de Lacrosse

Spencer tiene el récord de lacrosse universitario de asistencias en su carrera con 231 asistencias, así como el récord de la Patriot League de puntos en su carrera con 380. Spencer recibió el premio Lt. Raymond Enners como jugador nacional del año de la USILA y el premio Jack Turnbull como el mejor atacante del país en 2019.

Spencer también recibió el premio Tewaaraton, considerado el Trofeo Heisman para lacrosse DI de la NCAA, cuando era junior.

Fue cuatro veces All-American. En Loyola, su entrenador principal fue Charley Toomey. En sus dos primeros partidos universitarios, anotó ocho puntos en victorias sobre Virginia y la Universidad Johns Hopkins. En 2016, fue nombrado al primer equipo de la liga como Novato del Año. Se graduó de Loyola con una Licenciatura en Finanzas Empresariales.

Llegada a Golden State

El 25 de julio de 2022, Spencer firmó un contrato de Exhibición 10 con los Golden State Warriors. El 24 de octubre, se unió a la plantilla del campamento de entrenamiento de los Santa Cruz Warriors.

El 29 de noviembre de 2023, Spencer se reincorporó a Santa Cruz y el 22 de febrero de 2024 firmó un contrato bidireccional con Golden State. El 25 de febrero, Spencer debutó en la NBA contra los Denver Nuggets.

El 4 de marzo de 2025, el contrato bidireccional de Spencer con los Warriors se convirtió en un contrato estándar y se ha vuelvo una pieza clave en la banca.