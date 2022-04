Paula Ferry: Actriz dominicana en serie de Nikelodeon

La actriz Paula Ferry, conocida por sus papeles en películas como La Vida de los Reyes, Código Paz y María Montez suma a su carrera una nueva producción internacional.

La joven de 23 años formará parte de la serie de Nikelodeon “Are You Afraid Of The Dark?” traducida al español como “¿Estás asustado de la oscuridad?” y, aunque no pudo dar muchos detalles, adelantó que en esta propuesta los dominicanos tendrán una participación importante.

“Para mi es una experiencia increíble trabajar con tantos jóvenes talentosos en un proyecto que va a trascender muchísimo. Ojalá sea el primero de muchos”, destacó.

Al cuestionársele acerca de su personaje, la actriz señaló emocionada que se trata de una sorpresa que podremos conocer tras el estreno de la serie, aunque hizo evidente sus ansias de que el público vea su participación.

Relata que al audicionar no sabía que se trataba de una serie para la cadena estadounidense e incluso, estuvo a punto de rechazar el casting, pues no sabía si calificaría para este papel.

De acuerdo con Paula, fue algo “increíble” para ella descubrir que audicionaba para un personaje de Nikelodeon y, más aún, haber obtenido el papel.

De momento, la fecha de estreno de esta serie destinada a niños y jóvenes no se conoce, pero lo que sí sabemos es que será transmitida a través de Nikelodeon y Paramount +.

Sobre papel en La Vida de los Reyes

La Vida de los Reyes

La actriz participó por primera vez en una comedia en “La Vida de los Reyes”, una película estrenada en diciembre 2021 que narra la vida de los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

En esta producción, dio vida a la versión joven de Mary, la esposa de Miguel, en conjunto con el comediante y su hijo, Michael.

“Pude ver a su madre a través de los ojos de Michael”, nos contó.

Sin embargo, para Paula, quien describe la película como una cinta “divertida, llena de mucho amor y muchas fuerzas”, este proyecto tuvo un gran significado tanto profesional como emocionalmente.

“Yo sentí ese proyecto muy en mi corazón, porque el que trabaja en este medio y al que está desde muy joven logrando crear su propio camino ve la historia de Miguel y Raymond y le llega al alma”, destacó.

La historia de “Los Reyes del Humor”, es una inspiración para la joven, quien añadió que es admirable la trayectoria y experiencias que los comediantes han logrado adquirir a lo largo de los años.

“Crearon su propio camino, rompieron muchos esquemas y a pesar de todo lo vivido se siguen apoyando mutuamente y siguen teniendo ese cariño del pueblo dominicano, que es un privilegio tener y nunca perderlo”, aseguró.

Le puede interesar: Noche de emociones en el Teatro Nacional en Gala “Dama de la Música”

La chica de “Tus Besos”, video de Juan Luis Guerra

Paula Ferry fue seleccionada por Juan Luis Guerra para protagonizar el video de “Tus Besos”, que narra la historia de amor de dos jóvenes que se enamoran en un café de los años cincuenta y sesenta.

Según la actriz, trabajar de la mano de este reconocido cantautor fue un sueño hecho realidad. “Uno de los momentos más importantes de mi vida”, manifestó.

Mientras grababan el video, cuyo rodaje desde un viernes a las 12:00 pm hasta las 7:00 am del día siguiente, luego de una semana de ensayos, la joven no se imaginaba la exposición que recibiría a partir de su estreno.

Dijo que a la fecha, tras dos años de su estreno, todavía se encuentra por la calle a personas que la reconocen por este proyecto. Destacó que es muy significativa para ella la recepción que tuvo el video.

Comentarios como “Es la canción de mi boda” o “El video define mi relación”, generan en la actriz una inexplicable mezcla de orgullo y felicidad que hacen brillar sus ojos.

Sobre la Ley de Cine: “Falta empezar a hacer cine de República Dominicana y no para República Dominicana”

Paula Ferry

Luego de implementarse la Ley 180-10 sobre el Fomento a la Industria Cinematográfica, el cine dominicano ha visto un cambio exponencial. No sólo se ha incrementado significativamente el número de producciones que se realizan en el país, sino que también grandes compañías como Netflix, Universal y Paramount Pictures han traído diversos proyectos a suelo dominicano.

“Para todos los que trabajamos en la industria del cine ha sido un beneficio”, resalta la actriz.

Destacó que gracias a esta Ley, en el país cada vez hay más jóvenes con muchas ideas y talento para invertir y plasmar en el cine dominicano.

Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Al cuestionársele que hace falta mejorar en el cine dominicano, Paula no dudó en responder:

“Falta empezar a hacer cine de República Dominicana y no para República Dominicana”. “Me gustaría ver más películas de nuestro país para el mundo”, explicó.

Afirmó que en el país hay muchas historias que deben contarse, en este sentido, pidió tomar en cuenta los sucesos que se producen entre los ciudadanos.