La actriz Paula Ferry informó este domingo que se encuentra en recuperación tras sufrir un accidente de tránsito que la ha obligado a permanecer inmovilizada por recomendación de los médicos.

Pero reconoció que «han sido unos días difíciles y dolorosos».

Así lo dio a conocer a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

«Hola mi gente! Gracias a todos por sus mensajes hace unos días estuve en un accidente de tránsito y los médicos me han recomendado estar inmovilizada. ya me encuentro en casa en proceso de recuperación, debido a esto mis funciones de «el club de las divorciadas» en @microteatrosd no se llevarán acabo¨, dijo.

“Lamento mucho los inconvenientes que esto pueda ocasionar y espero estar pronto de vuelta para disfrutar juntos. Pero, por el momento les pido que se comuniquen con @microteatro”, continuó en un comunicado.

Ferry invitó a sus seguidores a disfrutar de los monólogos de sus compañeras, quienes seguirán presentándose los próximos días 14, 15, 21 y 22 de este mes.

«Gracias por entender y espero verlos pronto», concluyó.