Vocero evangélico: "Es imposible gobernar en paz una nación sin valores cristianos"

Vocero evangélico: “Es imposible gobernar en paz una nación sin valores cristianos”

El presidente del ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna, reverendo Paulino Moya, afirmó que el Gobierno dominicano fue creado para garantizar los derechos de todos los sectores que conforman la vida nacional.

Advirtió que cualquier presidente de la República que descuide ese sagrado propósito “cae en un desnivel de gobernanza” y pierde conexión con las verdaderas necesidades del pueblo.

El también director ejecutivo del Foro Permanente por la Paz Política y Social Global sostuvo que, si los funcionarios “se despojan del orgullo del poder y asumen una actitud más humilde, lograrían gobernar en sintonía con los mejores intereses de la nación dominicana”.

En ese sentido, criticó que el liderazgo evangélico conservador aún no haya recibido una cita formal con las autoridades, pese a las reiteradas solicitudes para abordar temas de alto interés social.

Moya señaló que resulta imposible gobernar en paz y sosiego una nación “cuyo pensamiento mayoritario se sostiene en la fe cristiana y los valores familiares conservadores”.

Asimismo, informó que ha solicitado una audiencia con la procuradora general de la República, Yenny Berenice Rodríguez, con el propósito de expresar las profundas preocupaciones de las iglesias y entidades cívicas ante los escándalos que, según dijo, “sacuden a la sociedad dominicana y amenazan la estabilidad moral del país”.

Digo