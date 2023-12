«Paz y cero chismes», el deseo de El Alfa para esta Navidad

El cantante El Alfa «El Jefe» envió este jueves un emotivo mensaje a todos sus seguidores y compañeros del género por motivo de Navidad y Año Nuevo.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Emanuel Herrera, nombre real del artista, pidió «dejar la controversia por sonido tratando de dividir dos islas hermanas (Puerto Rico y RD), si nos unimos somos más fuertes dejen el ego por disparate así habla un líder de verdad… más paz y cero chismes actuemos con disciplina todos tenemos familia», dijo.

«Que Dios bendiga a todo el ser humano que en vez de pensar en problemas primero piensa en su familia!!», exclamó El Jefe.

El exponente de música urbana resaltó además todos los logros y victorias que ha tenido durante el 2023.

«Ya logré todo gira, premios, contratos millonarios, sin hacerle daño a nadie, yo no envidio lo ajeno, no critico, ni me interesa rodearme de cosas negativas!!», explicó.

«Yo fronteo con logros y cosas positivas para que el género sepa que puedes lograr tus sueños y sin disquera», añadió.