PC solicita a la JCE evitarla “impunidad electoral”

PC solicita a la JCE evitarla “impunidad electoral”

Leidy Blanco, expone en comisión JCE de la CD.


La coordinadora de Participación Ciudadana (PC) Leidy Blanco, respalda las acciones de la Junta Central (JCE) para detener propaganda y proselitismo electoral fuera de Ley, tras advertir que no hacerlo incurría en “impunidad electoral” lo que erosiona la democracia dominicana.

«La impunidad también se da en la medida en que las normas del juego no son acatadas, pero no solamente no son acatadas, sino que el órgano que le corresponde, que es el órgano rector del proceso electoral, pues le corresponde actuar», expresó.

Recordó que la JCE ha reiterado a los partidos que se ajusten a la Ley, pero con poca o ninguna consecuencia. Reconoce que las sanciones contempladas por la ley son limitadas, pero que la aplicación de las medidas contra los partidos es necesaria para sentar precedentes. «Si las sanciones son 100 pesos, entonces hay que aplicar esos 100 pesos», expresó la coordinadora de la entidad de la sociedad civil.

Consideró que la sociedad dominicana está cansada de que los partidos se mantengan en campaña permanente, práctica que, a su juicio, erosiona la democracia al incumplir la ley electoral sin consecuencias clara. El Pleno de la JCE advirtió al PRM, a través del acto de alguacil número 674/2025, que detenga la campaña a destiempo en la que incurren varios políticos de la organización en «un hecho manifiestamente notorio».

Puedes leer: La millonaria publicidad del Gobierno en solo cuatro meses: ¿uso abusivo de los recursos?

Mientras que, a través de otro acto de alguacil, otorgó un plazo de cinco días al partido Camino Nuevo para retirar todas las vallas de la ciudad donde promocionan una posible candidatura presidencial del senador Omar Fernández, de la FP. Blanco presentó a la comisión de JCE de la CD, un estudio en el cual se visibilizan grandes retos y desafíos del sistema electoral. Entre los temas tratados figuran: la implementación del método de Homs, el financiamiento de los partidos, topes de gastos en campaña, la publicidad en la campaña, entre otros. “Que estamos presentando a esta CD para que podamos sensibilizarnos frente a la sociedad con un sistema de partido más fortalecido, transparente e inclusivos”.

Juan María Ram­írez

Juan María Ram­írez

Publicaciones Relacionadas

PC solicita a la JCE evitarla “impunidad electoral”
PC solicita a la JCE evitarla “impunidad electoral”
2 septiembre, 2025
Junta Central reporta conato de incendio en su sede
Junta Central reporta conato de incendio en su sede
1 septiembre, 2025
De cara a las elecciones de 2028, JCE inicia recepción de propuestas de aspirantes para conformar Juntas Electorales
De cara a las elecciones de 2028, JCE inicia recepción de propuestas de aspirantes para conformar Juntas Electorales
28 agosto, 2025
JCE tratará con Luis Abinader sobre los fondos para nueva cédula
JCE tratará con Luis Abinader sobre los fondos para nueva cédula
26 agosto, 2025
JCE detalla proceso de licitación del proyecto de la nueva cédula
JCE detalla proceso de licitación del proyecto de la nueva cédula
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Edición impresa, lunes 01 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 01 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo