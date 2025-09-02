PC solicita a la JCE evitarla “impunidad electoral”



La coordinadora de Participación Ciudadana (PC) Leidy Blanco, respalda las acciones de la Junta Central (JCE) para detener propaganda y proselitismo electoral fuera de Ley, tras advertir que no hacerlo incurría en “impunidad electoral” lo que erosiona la democracia dominicana.

«La impunidad también se da en la medida en que las normas del juego no son acatadas, pero no solamente no son acatadas, sino que el órgano que le corresponde, que es el órgano rector del proceso electoral, pues le corresponde actuar», expresó.

Recordó que la JCE ha reiterado a los partidos que se ajusten a la Ley, pero con poca o ninguna consecuencia. Reconoce que las sanciones contempladas por la ley son limitadas, pero que la aplicación de las medidas contra los partidos es necesaria para sentar precedentes. «Si las sanciones son 100 pesos, entonces hay que aplicar esos 100 pesos», expresó la coordinadora de la entidad de la sociedad civil.

Consideró que la sociedad dominicana está cansada de que los partidos se mantengan en campaña permanente, práctica que, a su juicio, erosiona la democracia al incumplir la ley electoral sin consecuencias clara. El Pleno de la JCE advirtió al PRM, a través del acto de alguacil número 674/2025, que detenga la campaña a destiempo en la que incurren varios políticos de la organización en «un hecho manifiestamente notorio».

Mientras que, a través de otro acto de alguacil, otorgó un plazo de cinco días al partido Camino Nuevo para retirar todas las vallas de la ciudad donde promocionan una posible candidatura presidencial del senador Omar Fernández, de la FP. Blanco presentó a la comisión de JCE de la CD, un estudio en el cual se visibilizan grandes retos y desafíos del sistema electoral. Entre los temas tratados figuran: la implementación del método de Homs, el financiamiento de los partidos, topes de gastos en campaña, la publicidad en la campaña, entre otros. “Que estamos presentando a esta CD para que podamos sensibilizarnos frente a la sociedad con un sistema de partido más fortalecido, transparente e inclusivos”.